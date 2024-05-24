Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Şule Yüksel Şenler Vakfı'nca düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri bugün başlıyor. Edebiyatçı, yazar, aktivist Şule Yüksel Şenler'in anısına 24-27 Mayıs tarihleri arasında Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerin açılışına Emine Erdoğan da katılacak. Usta yazarın 29 Mayıs'taki doğum gününü zengin bir kültür etkinliği ile kutlamaya hazırlanan vakıf, Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin yeni nesillere aktarılmasını hedefliyor. 45 yayınevinin stant açacağı etkinlik kapsamında okur yazar buluşmaları, seminerler, çocuk müzikali, film gösterimi gibi etkinlikler düzenlenecek.