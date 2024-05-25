2 milyon araç denetlendi 424 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından 16-23 Mayıs arasında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 milyon 697 bin 728 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldı. Hız kesintisinde bulunan 120 bin 76, periyodik muayenesi yaptırılmamış 72 bin 713, emniyet kemerini kullanmayan 18 bin 431, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 130 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 440 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 424 bin 432 araç ve sürücüye işlem yapıldı.





BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

Aşırı hız ve emniyet kemeri uyarısı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarının harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerini takmayı ihmal etmemeliyim. Yolculuklar sizi sevdiklerinize dönüştürmek için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklınızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.