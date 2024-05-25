İletişim Başkanlığı'ndan "Sokak Köpekleri" araştırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı son yıllarda ülke gündeminde kendine yer bulan "Sokak Köpekleri" konusunda 4 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma, Başkanlığı telefon yolu ile ülkenin dört bir yanından arayan vatandaşların gönüllü olarak katılımıyla gerçekleştirildi. 2 bin 800'ü erkek, 2 bin 210'u kadın toplam 5 bin 10 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara 4 soru soruldu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 83.6'SI SOKAK KÖPEKLERİNİ SORUN OLARAK GÖRÜYOR

CİB'in yaptığı araştırmada katılımcılara ilk olarak "Sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görüyor musunuz?" sorusu soruldu. Soruya katılımcıların yüzde 83,6'sı "evet", yüzde 16,4'ü "hayır" cevabını verdi.

YÜZDE 80.4'Ü "UYUTULSUN" DEDİ

Yapılan araştırmada katılımcılara başıboş köpek sorununun çözümü ile ilgili nasıl bir yol izlenmesi sorusuna ise 60 kişi bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı, 922 kişi Kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı, 4.028 kişi barınaklara yerleştirilmeli, hasta olanlar uyutulmalı cevabını verdi.

SOKAK KÖPEKLERİ SORUN DEĞİL, AMA SAHİPLENMEM

Sokak köpeklerini sorun olarak görmeyenlere yöneltilen "Sahipsiz bir sokak köpeği sahiplenmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna ise yüzde 25,6'sı evet derken, yüzde 74,4'ü ise hayır sahiplenmem cevabın verdi. çalışmada katılımcılara "Siz veya aile-arkadaş çevrenizden sokak köpekleri tarafından saldırı vakası yaşayan oldu mu?" sorusuna ise yüzde 49.9'u hayır cevabı verirken yüzde 50.1'i ise evet dedi.

ÇOĞUNLUK SOKAK KÖPEKLERİNİ SORUN OLARAK GÖRÜYOR

İletişim Başkanlığı araştırmanın sonuçları hakkında şu yorumu yaptı: "Yapılan kamuoyu araştırması neticesinde katılımcıların büyük bir bölümünün mahallesinde sokak köpeklerinin olduğu ve kendileri için tehlike oluşturduğu, sokak köpekleri konusunun ülke gündemi için yadsınamayacak bir konu olduğu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiği belirtilmiştir. Sokak köpeklerinin daha fazla vatandaşa zarar vermesinin engellenmesi adına barınaklara yerleştirilmesi; sahiplenilmeyen ve hasta olanların uyutulması gerektiği ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların yarısının yakın çevresinden en az bir kişiye sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği, sahipsiz sokak köpekleri konusunu ülke için sorun olarak görenlerin büyük kısmının ise büyükşehirlerde yaşayanların oluşturdukları anlaşılmıştır. Sokak köpeklerinin yaşam alanlarından toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini talep eden erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğu da tespit edilmiştir" denildi.