Japonya’dan Bilal Erdoğan’a ödül! Erdoğan’a “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti” tevdi edildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Japonya tarafından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" ödülüne layık görüldü.

Törene Bilal Erdoğan ve ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, törende yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Japonya'nın geleneksel okçuluk gösteri olan Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşmasına ve tanınmasına büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun evsahipliğinde 2020'de Antalya'da gerçekleştirilen "Üçüncü Uluslararası Etnospor Forumu'nun, Japonya Atlı Okçuluk Derneği tarafından sunulan Yabusame başta olmak üzere Japonya'nın geleneksel dövüş sanatları performanslarının sergilenmesi için de fırsat oluşturduğunu vurguladı.





Takahiko, "Japon Kültürüne yönelik uluslararası toplumun bilincini artırmak konusunda Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve önderliği için en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.





Takahiko, Bilal Erdoğan'ın İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul aile birliği başkanı olarak, okuldaki Japon dili eğitimi alan öğrencilerin Japonya'da eğitim görmeleri için fırsat sağlanması da dahil olmak üzere iki ülke insanları arasındaki etkileşimin gelişmesine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Takahiko, şunları kaydetti:

"Japonya'ya yönelik böyle sıcak bir kalbi, güçlü tutkusu ve yüksek bilgi düzeyiyle ikili ilişkileri geliştirmek için büyük katkıda bulunan Sayın Erdoğan'a nişan takdim ediyor olmaktan, kendisini yakından tanıyan biz Japonlar da kendi ailesinden biriymiş gibi büyük mutluluk duyuyoruz."