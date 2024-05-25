Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 25.5.2024 08:05

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40" Operasyonunda; Gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu tespit edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA