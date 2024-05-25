SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu tespit edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2024
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-40" Operasyonunda;
⬜️ GRİ Kategoride olan 1️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Devam… pic.twitter.com/SbQ6JyFeeN