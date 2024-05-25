Tonya Belediye Başkanı makamında memurları tarafından darp edildi! Bakan Tunç: 2 kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Tonya ilçe merkezi Orta Mahalle'de bulunan Tonya Belediye Başkanlığında meydana geldi. Makamında olan Başkan Beşel, iddiaya göre, ilçe belediyesinde görevli memurlar H.U. (63) ve H.K. (64), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu. Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girerek Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlar tartışmanın büyümesiyle Başkan Beşel'e yumruk ve tokatla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine belediye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan Beşel, götürüldüğü İlçe Devlet Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Belediye Başkanı Beşel darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

YAZILI SAVUNMADAN DOLAYI…

Belediye Başkanı Osman Beşel, olayın kendisinin, 2 belediye çalışanı hakkında yazdığı savunma yazısından dolayı meydana geldiğini ifadesinde belirterek "Makam odamda bulunduğu sırada, daha önceden haklarında yazılı savunma yazısı yazdığım belediye çalışanları H.U. ve H.K., isimli şahıslar makam odama sekreter kapısından girdiler. Odaya girdikten sonra H.U., odanın protokol kapısına gitti ve kapanın açık olup olmadığını kontrol etti. Kapının kilidinin açık olduğunu görünce arkadan kapıyı kilitledi. H.U. içeri girdikten sonra benim daha önceden kendilerine yazdığım savunma yazısını bana doğru sert şekide uzatarak, "Bu yazı nedir?" Şeklinde söylemde bulundu.

"BU YAZI NEDİR DİYE SALDIRDILAR"

Yine H.K. isimli şahıs da "Bu yazı nedir?" şeklinde söylemde bulundu. Bu sırada H.U., benim yazmış olduğum savunma yazısını yırtarak attı. Ben de kendilerine oturalım dedim. Şahıslar bana, "oturmuyoruz" dediler. Bende "Siz hesap mı sormaya geldiniz?" dedim. İkisi birden bana hitaben, "Evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz" diyerek benim üzerime yürüdüler.

ODACI VE ZABITA MEMURU KURTARDI

Saldırganların ikisi de benim üzerime vurma amacıyla geldiler, Makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla bana saldırıp, vurmaya başladılar. Şahısların her ikisi de yumrukla benim vücuduma vurmaya başladılar. Ben şahısların bana olan darbelerinin ellerimle iterek savuşturmaya çalıştım. Bu sırada da odacı çalışanım olan A.İ.'ye seslendim. Sonrasında odaya A.İ ve Zabıta Memuru A.Ç. girdiler.

"ELİNİ BELİNDEKİ SİLAHA DOĞRU UZATTI"

Şahısları benden uzaklaştırmaya çalıştıkları sırada H.U. isimli şahıs benim yüz bölgeme kafa attı ve elini belindeki silaha doğru uzattı. Ancak orada bulunanlar silahını eline almasını engellediler. Odaya gelenler şahısları uzaklaştırmak istedikleri sırada H.U. bana hitaben, küfür etti. Çalışma arkadaşlarım onları odadan çıkarıldılar. Makam odamda beni darp eden ve bana hakarette bulunan, benim makam odamdan çıkmama engel olan H.U. ve H.K. isimli şahıslardan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

SALDIRGANLARA KINAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya'da AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel'in (61) mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 63 ve 64 yaşındaki 2 memur tarafından makam odasında darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİRKİN SALDIRIYA KINAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.

İl Başkanı Sezgin Mumcu, paylaşımında "Tonya Belediye Başkanımız Sayın Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ İRADE VE HALKIMIZIN ÖZGÜR İRADESİ HEDEF ALINMIŞTIR'

Ak Parti Eski Milletvekili avukat Salih Cora da paylaşımında, "Tonya Belediye Başkanımız Sn Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı ve darp girişimini şiddetle kınıyorum. Bu saldırı ile milli irade ve halkımızın özgür iradesi hedef alınmıştır. Hiçbir tehdit, baskı ve şantaj bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir" dedi.