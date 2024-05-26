Gazeteciyi çöpçü yaptılar

Muğla'da yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde sürgünler devam ediyor. Yatağan Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Sosyal İşler Sorumlusu olan gazeteci Cavit Yıldırım, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çöp toplama biriminde görevlendirildi. SÜRGÜNE BAŞLADIAK Parti'den CHP'ye geçen Yatağan Belediyesi'nde yaklaşık 60 personel, belediye başkanı Mesut Günay'ın talimatıyla uzmanlık alanlarına bakılmaksızın farklı bölgelerdeki çeşitli görevlere sürüldü.MHP'den CHP'ye geçen Ortaca Belediyesi'nde de birçok personelin görev yerleri değiştirildiği öğrenildi.Ulusal basında daha önce çok sayıda habere imza atan Yatağan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı gazeteci Cavit Yıldırım da Temizlik İşleri Müdürlüğüne sürüldü. Ege Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi olan Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle 8 Mayıs'ta doktor raporu aldı. İstirahat eden Yıldırım, 9 Mayıs'ta belediyenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden gelen telefonla şok yaşadı. Telefonda kendisinin Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp toplama biriminde görevlendirildiği belirtildi.Ege Gazeteciler Federasyonu, çöpe sürgün ile ilgili olarak basın açıklaması yaparak bu uygulamadan geri dönülmesi çağrısında bulundu.