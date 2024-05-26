Her iki kişiden birinin yakını köpek saldırısına uğradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı son yıllarda ülke gündeminde sıkça konuşulan "sahipsiz köpekler" konusunda 4 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma, başkanlığı telefon yolu ile ülkenin dört bir yanından arayan vatandaşların gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. 2 bin 800'ü erkek, 2 bin 210'u kadın toplam 5 bin 10 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara 4 soru soruldu. Araştırmada katılımcılara ilk olarak "Sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görüyor musunuz?" sorusu soruldu.Soruya katılımcıların yüzde 83.6'sı "evet", yüzde 16.4'ü "hayır" cevabını verdi. Yapılan araştırmada katılımcılara başıboş köpek sorununun çözümü ile ilgili nasıl bir yol izlenmesi sorusuna ise 60 kişi 'Bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı', 922 kişi 'Kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı', 4028 kişi 'Barınaklara yerleştirilmeli, hasta olanlar uyutulmalı' cevabını verdi. Sokak köpeklerini sorun olarak görmeyenlere yöneltilen "Sahipsiz bir sokak köpeği sahiplenmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna ise yüzde 25.6'sı evet derken, yüzde 74.4'ü ise hayır cevabını verdi.Çalışmada katılımcılara "Siz veya aile-arkadaş çevrenizden sokak köpekleri tarafından saldırı vakası yaşayan oldu mu?" sorusuna ise yüzde 49.9'u hayır cevabı verirken yüzde 50.1'i ise evet dedi. Araştırmanın sonuç bölümünde "Katılımcıların büyük bir bölümü sokak köpeklerinin kendileri için tehlike oluşturduğunu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiğini söylüyor" denildi.