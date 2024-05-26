Küçük Menderes’lerden Yassıada’ya çıkarma

81 ilden gelen öğretmenler ile öğrencilerden oluşan toplam 300 ziyaretçi önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte eski adıyla Yassıada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti. Ziyaretçilerin arasında isimleri Adnan Menderes olan 13 çocuk da vardı. Adayı gezen öğrenciler daha sonra Yassıada yargılamalarını anlatan ve mahkeme anının canlandırmasını içeren sinevizyon gösterimini izledi. Bakan Tekin "Ziyaretçilerimiz arasında ismi Adnan Menderes olan çocuklarımız var. İzlediğimiz filmde de gördüğümüz gibi, rahmetli Menderes son cümlesinde diyor ki 'Beni öldürebilirsiniz ama bu milletin kalbinden asla silemezsiniz.' Gerçekten de bu, bunu gösteriyor. Demokrasiye, halka, milletin iradesine uzanan eller bir şekilde alaşağı ediliyor ve halk, millet kendi iradesine, kendi değerlerine her daim sahip çıkıyor'' diye konuştu. Bakan Tekin, 27 Mayıs'ın yıl dönümüne işaret ederek "Çocuklarımızın demokrasiye sahip çıkması açısından 27 Mayıs'la ilgili bilgi sahibi olmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'nde Türkiye'nin yakın tarihini öğrenen katılımcılar, Yerine Ulaşmayan Mektuplar Anıtı'nda Demokrat Partili sanıkların maruz kaldıkları baskı ve izolasyonu inceledi. Katılımcılar, Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisi'nde adanın tarihini kronolojik sırada yazılı ve görsel olarak gördü, Adnan Menderes Müzesi'nde merhum Başbakan'ın hayatında dönüm noktası olan anlara şahitlik etti.