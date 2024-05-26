Necip Fazıl mezarı başında anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında mezarı başında anıldı. İstanbul Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine; İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek, torunları Emrah Kısakürek ve Şeyma Kısakürek ile sevenleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz" dedi.Necip Fazıl Kısakürek'in torunları Emrah ile Şeyma Kısakürek ise dedelerinin sık sık ziyaret ettiği dergâhta dua okuduklarını, kendileri için manevi değeri olduğunu ve 41 yıllık özlemin bulunduğunu söyledi. 'Büyük Usta'nın Eyüp Sultan'da bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okuyan gençlerden Bilal Kardaş ile Semih Salih Bacıoğlu aradan geçen 41 yılın ardından Necip Fazıl'ın fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Erdoğan da sosyal medya mesajında "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi âleme irtihalinin 41'inci yıldönümümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.