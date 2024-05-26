Sivil Anayasa için söz gençlerde

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, akademisyenler, gazeteciler ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 300 öğrenci katıldı. Programda "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Hikayesi: Bu Adada Ne Oldu?", "Yeni Nesil, Yeni Anayasa: Sivil Anayasa Sürecinde Gençlik Katılımı", "Türkiye'de Darbeler ve Anayasalar Tarihi" ve "Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" konulu oturumlar düzenlendi. Toplantıların açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gençlerimize çok güveniyoruz. Onların bu konuda konuşmasını istiyoruz. Güçlü gençlik, güçlü Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandı. Oturumların ardından gençlik çalıştayı gerçekleştirildi. Program, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile Adnan Menderes Müzesi'ne yapılan ziyaretin ardından son buldu.