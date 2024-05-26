Yeniden seçim yapılacak: 4 yerde kıran kırana yarış

YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çeşitli gerekçelerle seçim yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede yaşayan vatandaşlar 2 Haziran'da tekrar sandık başı yapacak. Kıran kırana mücadele yaşanan ilçe ve beldelere partiler çıkarma yaptı. Seçim yenilenecek 3 ilçe Aksaray-Güzelyurt, Kayseri-Pınarbaşı, Urfa- Hilvan, beldeler ise Sivas- Yıldızeli-Güneykaya, Tunceli-Mazgirt-Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran ve Aksaray- Merkez Sağlık olarak sıralanıyor. Seçime sayılı günler kala bu ilçe ve beldelerde büyük bir heyecan yaşanıyor. Belediye başkanlıkları için aday gösteren iktidar ve muhalefet partileri adeta buralara çıkarma yaptı. Genel başkanlar, milletvekilleri, büyük şehir belediye başkanlarının biri gidip biri gelmeye başladı. İlçe ve beldelerin büyük şehir ilçe belediyeleriyle "kardeş şehir" yapılıp her türlü desteğin sağlanması vaatlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra fabrika, sosyal tesis, tarım desteklemeleri, hatta kombi yardımı bile vaatler arasında bulunuyor.