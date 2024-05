AYM Başkanı Özkaya: İhlal kararlarının yüzde 99.2’sinin gerekleri yerine getirilmiştir

AYM Başkanı Özkaya, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen "Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri"nin açılış programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Özkaya, 2012 yılında hayata geçirilen Bireysel Başvurunun, Türkiye'de hukuk ve insan hakları alanındaki en önemli reformlardan biri olduğunu söyledi.

KARARLARIN İCRA EDİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİ

Özkaya, bireysel başvuruda, somut başvurular özelinde kararların icra edilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

İhlal kararlarının yerine getirilip getirilmediği konusunun Anayasa Mahkemesi tarafından da takip edildiğini aktaran Özkaya, "Mahkememizin bu izlemeler neticesinde oluşturduğu istatistiklere göre 2013'ten bugüne kadar verilen ihlal kararlarının yüzde 99,2'si oranında kararların gereklerinin yerine getirdiğini tespit ediyoruz. Buna karşılık yüzde 0,8'lik çok sınırlı sayıda somut olaya ilişkin ve bazıları da teknik hususlarda erişilen kararlar konusunda problemlerin ortaya çıktığını gözlemliyoruz" dedi.

106 BİN BİREYSEL BAŞVURU BULUNUYOR

Özkaya, bugün Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısının dünya ile karşılaştırıldığında devasa boyutlarda olduğuna vurgu yaparak, şu istatistikleri paylaştı:

"Bugün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nde 106 bin bireysel başvuru derdest vaziyette bulunmaktadır. Yalnızca içinde bulunduğumuz 2024 yılında şu an itibarıyla 32 bin başvuru yapılmıştır. Dolayısıyla yılda ortalama 100 binin üzerinde bir başvuru sayısıyla Anayasa Mahkemesi karşı karşıya bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum, temel hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan kişilerin bireysel başvurularının kısa sürede incelenmesine engel olmakta ve dolayısıyla ihlallerin bir an önce giderilmesini sekteye uğratmaktadır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisi mutlaka devreye girmelidir. Bu konuda yargı sürecinde yer alan bütün ilgili paydaşlarımıza önemli misyonlar düşmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları sonuçları itibarıyla tüm toplumu ilgilendiren ve etkileri davanın taraflarının ötesine uzanan kararlardır. Anayasa Mahkemesi kararları, hukukun her alanında insan haklarının merkezde olduğu bir yaklaşım ortaya koymaktadır."