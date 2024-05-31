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Giriş Tarihi: 31.5.2024 13:35 Son Güncelleme: 31.5.2024 13:36

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Konuyla ilgili iletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
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