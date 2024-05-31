Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa üst sınırdan ceza talebi

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına önceki duruşmada tahliye kararı verilerek cezaevinden salıverilen sanıklardan Faik ve Eyüp Öğüt ile yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen rapora itiraz eden avukatlar yeni bilirkişi raporu talep etti. Tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmalleri bulunduğunu belirten avukatlar bu sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

Karar için savcı tarafından verilen mütalaada tutuksuz sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan halkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan üst sınırdan ceza, Necdet Alpay hakkında ise beraat talep edildi. Mahkeme heyeti 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına, firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Öte yandan firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ile kardeşi Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulundu. Erşan Şen'in bu talebi duruşma salonunda tepki topladı. Duruşma çıkışında da mağdur yakınlarının tepki gösterdiği Ersan Şen, polis eşliğinde otomobiline gidebildi.