AK Parti İstişare Kampı’nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme

Kabine üyeleri Gazze'den ekonomiye, enerjiden tarıma, sağlıktan içişlerine kadar gündemle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Son günlerde ülkenin en önemli sorunlarından biri olan sahipsiz sokak hayvanları konusu da ele alındı. Türkiye'nin ortak aklı teması etrafında gerçekleştirilen kampta farklı fikirlerin öne sürülmesi ile ortak politika üretilmesi hedefiyle yeni kararlar alındı. Kampın ikinci gününde en önemli oturum, genel değerlendirme kısmı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki oturumda, katılımcılar en sert soruları yöneltti. Bakan Koca'ya özel hastanelerin denetimlerinin yetersiz olduğunu söylendi. Bu eleştirilere katılan Erdoğan da "sağlığın özeli olmaz denetimini biz yapacağız" dedi.

ATEŞKESİN ÖTESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Ekim'den bugüne İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar gündeme geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, akan kanın bir an evvel durdurulması ve kalıcı ateşkesle birlikte iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Bakan Fidan, "Gazze'de yeni bir süreç başladı. Dünyanın gündemi artık ateşkesi de aşan iki devletli çözümdür. Gazze katliamı dünya kamuoyunun artık gündemine oturdu" dedi. Fidan dengeli bir siyaset götürüleceğini aktardı.

BAKAN FİDAN'DAN 3 PARMETRELİ SURİYE YANITI

Toplantıda Suriye'deki son durum da Bakan Fidan'a soruldu. Fidan, Suriye politikasındaki 3 parametreyi, Suriye'den yeni sığınmacı girişinin önlenmesi, mevcut sığınmacıların güvenli bölgelerde ikametinin sağlanması, Suriye'nin terörden arındırılarak toprak bütünlüğünün sağlanması olarak ifade etti. Irak ile ilişkilerin pozitif seyrettiğini ifade eden Fidan, kalkınma yolu projesinin Irak'a fayda sağlayacağını, Irak'ın terörden arındırılması konusunda merkezi yönetimin iradesinin olduğunu kaydetti.

DÖVİZ REZERVLERİ İYİLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sunum gerçekleştirdi. Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinin iyileştiğini belirterek son rakamları paylaştı. Brüt rezervler Mayıs 2023'te 98.5 milyar dolarken bu mayısta 142.2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerdeki artış 55.4 milyar dolar. Şimşek'in verdiği bilgiye göre reel gayrı safi yurt içi hasılada dünya ile fark da kapanıyor. Son 20 yılda kişi başına milli gelir yüzde 41'den yüzde 72'ye çıktı. Enflasyona ilişkinde yılın ikinci yarısında düşüş seyredileceği ifade edildi. Bakan Şimşek Orta Vadeli Program (OVP) ın başarıyla yürütüldüğünü enflasyonun tek haneye programın sonunda düşeceğini söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 1.5 milyara çıktığı ve ekonomik verilen pozitif yönde ilerlediği, cari açığın düşmesi ve rezervlerin güçlenmesiyle birlikte yıl sonunda ekonomik hedeflere ulaşılacağını aktardı.

KANTİNLERDEKİ ŞEKERLİ YİYECEKLER 2025 TE KALKACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kampta yaptığı sunumda, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu. Tekin, kurulacak akademiyi bitirmeyen öğretmen adaylarının öğretmen olamayacağını söyledi. Bakan Tekin, Akademinin içeriğinin ise Hakimlik yada muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı. Mülakatın öğretmenlik alanında kaldırılmaması konusu da gündeme geldi. Bakan Tekin, mülakatta objektiflik gerektiren tedbirler alındığını ifade etti. Bakan Tekin, okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanmasının da 2025 'e kadar hayata geçeceğini bildirdi.

HEDEF 100 BİN VARİL

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz aramaları başta olmak üzere enerji ve madende son gelişmeler hakkında sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Gabar'ın yeni başkentinin Gabar olduğunu bildirdi. Mayıs 2021'de keşif edilen kara alanındaki Gabar petrol Sahası'nın 40 kuyudan 43 bin 43.380 varil / gün çıkartılırken, bu yıl sonu (2024) itibari ile 100 bin varil /güne çıkartılmasının hedeflendiğini belirtti. Enerji alanında önceliğin dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliği ve 2053 sıfır emisyon hedefi olduğu ifade edildi. Bu anlamda yerli ve yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğunu, üretimde yerli ve yenilenebilirin payını 2035 e kadar yüzde 65 e çıkarılacağı belirtildi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'te dünyada ilk 11'de olduğu belirtildi. Enerji ve madencilik yatırımlarında uzun izin süreçlerini kısaltacak bir yasal düzenlemenin yakın zamanda meclise gelmesi bekleniyor. Karadeniz'de günlük gaz üretiminin 5,1 milyon metreküp, Gabar'da petrol üretiminin de günlük 43 bin 300 varil olduğunu dikkat çekildi. Bu yılsonu (2024) itibari ile 100 bin varil /güne çıkartılması hedefleniyor. "Enerjide sübvansiyon yüzde 50 üzerinde doğalgaz var fiyatlarda artış ya da indirim gündemde değil" denildi.

ET FİYATLARINA ÇÖZÜM: ISLAH YAPILMALI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son günlerde medyada yer alan et fiyatları hakkındaki haberler ile ilgili, "Et fiyatlarında parametreler kamuoyunda algılandığı gibi değil. Et fiyatlarının daha uygun hale gelmesi için hayvan cinsini gözden geçirmek gerekiyor. Et verimliliği yüksek cinslerin geliştirmesi devlet politikası haline getirilmeli ve ıslah çalışmaları yapılmalı. Stratejik ürün planlaması sözleşmeye dayalı alıcısı sanayicisi, üreticisi olan bir pazar şeklinde tarımı planlayacağız" ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 306 DOLARA YÜKSELDİ

Kampta katılımcılar tarafından Türkiye'de ekonomiden sonra sağlık alanında yaşanan sorunların sıralandı. Yılda dört bin uzmanın mezun olduğu, dünyada hiçbir ülkede uzman sayısının bu kadar artmadığı ifade edildi. 10 dakikada 1 hasta muayene etmenin sağlıklı olmadığı ve bu durumdan hastaların memnun olmadığı belirtildi. 2010 yılında aile hekimliği sisteminin kurulduğu , 60 bine yakın aile hekimi mezun olduğu ifade edildi. Önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı. Hastayı korumak için 1 lira harcanıyorken tedavi etmek için 40 katının harcandığı ifade edildi. 2002 yılında kişi başına düşen sağlık harcamasının 100 dolarken şu an vatandaşın 306 dolar harcama yaptığı belirtildi.

SAHİPSİZ HAYVAN KONUSU TÜRKİYE'NİN MESELESİ

TBMM parti grup çalışmaları oturumunda sokak köpekleri ile ilgili çalışmada gündeme geldi. Sokak köpekleri konusunda 4 bakanlığın yaptığı çalışma üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri konusunun Türkiye'nin meselesi olduğuna dikkat çekti. Yenişehirlioğlu, "Toplumun tüm kesinleriyle 7/24 çalıştık" dedi. Sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili kamptaki kurmaylardan yazılı önerileri istendi.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunumu ile 2028 seçimlerine giden yolda yapılacak yenilikler ele alındı. E- teşkilat modelinin kurulacağı belirtildi. "Yapay dünyada/ internet dünyasında oluşan dijital kimliklerle ilgili orada oluşan sosyoloji ile ilgili ekstra çalışma yapılacak. Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var ve biz dip dalgaları yakalama konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Bu dönüşümü yakalamak, yön verebilmek, gelişmelere ayak uydurabilmek ve bunu fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Bunun için partimizin katılım yollarını çeşitlendiriyoruz. Geniş istişare ağı kurulacak" denildi. AK Parti aynı zamanda teşkilattaki üye sayılarının artırmanın yollarını da arayacak. Özellikle 31 Mart ve 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini başka partiden yana kullanan seçmeni AK Partiye kazandırmak için yeni adımlar atılacak. 2023 seçimlerinde yüzde 52,44'ünü oluşturan genç seçmenlerin sayısı 2028 seçimlerinde yüzde 65'e çıkacağından gençler üzerinden teşkilatlanma da tüm hızıyla sürdürecek. 2028'de 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu nedenle gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. Kurulan ekip sosyal medya ve toplum dinamiklerini öne çıkardığı isimler partiye davet edilecek. Aynı zamanda da mahalle merkezli programlar üzerinden yeni isimler tespit edilip sürece katılmaları sağlanacak.