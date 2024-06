Vatandaşın beklentilerini karşılayacağız

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye, kararlarımızı ortak akılla almaya önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolanları istişare, müzakere ve katılımcılıktır. Birkaç ay sonra 24'üncü yaşımıza gireceğiz. 23 yıldır bizi ayakta tutan ortak akılla hareket etmemizdir.Partimizin istikbali açısından kritik önemi haiz konuları birlikte konuşacağız, görüşeceğiz, hiçbir komplekse kapılmadan meselelerimizi masaya yatıracağız. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle, asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Farklı kanallardan derlediğimiz bilgiler ışığında fotoğrafı netleştiriyor, yol haritamızı ve atacağımız adımları tayin ve tespit ediyoruz. Seçmenden geçer not alamayan, bizim takdirimize mazhar olamaz. Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini, vaktisaati geldiğinde, muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, çok titiz davranıyoruz.31 Mart seçimlerinde, milletimizin iradesi farklı tezahür etti. Bunu öpüp başımızın üstüne koyduk. Cumhur İttifakı olarak milli iradeyi sorgulama, küçümseme, başkaları gibi sandığın itibarını zedeleme gibi yollara tevessül etmedik.Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin suyu bulandırmasına seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz.Meclis'ten bürokrasiye, teşkilatlardan belediyelere uzanan zincirin her bir halkasında değişimi başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız. Artılarımızı ve eksilerimizi görmek, yanlışlarımızı düzeltmek, doğrularımızı çoğaltmak, özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak, sorunlarımıza ortak akılla çözüm üretmek, kardeşliğimizi perçinlemek, ahdimizi ve kavlimizi yenilemek, yola çok daha güçlü bir şekilde yeniden revan olmak üzere bir aradayız.Lügatimizde siyasetin tek bir amacı var, o da millete hizmettir. Türkiye'yi yüceltmenin milletimizin bin yıllık kardeşliğini diri tutmanın gayretindeyiz. Siyasetimizi kamplaşma üzerine inşa etmedik. Gerektiğinde sesimizi yükselttik, kızdık, öfkelendik, haksızlıkhukuksuzluk, 'ciğerimizi yakan, kanayan bir yara' gördüğümüzde karşısında durduk. Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi dış görünüşüyle, hayat tarzıyla yargılamadık. Bu ülkede on yıllarca, sırf kılık kıyafetinden, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Gasp edilen hakları teslim ettik. Kürtler ötelenmişlerdi, hepsiyle kucaklaştık. Aleviler ötekileştirilmişti, sorunlarını çözmek için çaba sarf ettik. Kimin siyasetten meşru beklentisi varsa karşılamaya çalıştık.14-28 Mayıs seçimleri öncesinde siyaset sahnesinde yapılanları hiçbirimiz unutmayız. FETÖ'nün servis ettiği argümanlar üzerinden Rusya'yla aramızı bozma girişimlerinden mezhep ve köken temalı videolara kadar nice operasyona maruz kaldık. Sırf koltukları için siyaseti yüksek gerilime mahkûm ettiler.CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan, Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iade-i ziyarette bulunacağım. Özel'in ziyareti akabinde, siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu tesis etmeye çalıştığımızı ifade ettim. Bu konuda son derece rahatız, özgüvenliyiz.Dar alanda siyaset yapılmaz. Sıkılı yumruklarla musâfaha olmaz. Bir elini tokalaşma için uzatıp diğer eliyle arkasında hançer tutanlarla diyalog olmaz, uzlaşı olmaz. Geçmişte olmadı. 15 Temmuz ihaneti sonrasında, şahsımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iyi niyetli gayretleriyle tesis edilen 'Yenikapı Ruhu' ne yazık ki birilerinin ihtiraslarına kurban edildi. Aynı aktörlerin mevcut atmosferi kundaklamaya çalıştıklarını görüyoruz.Ekonomide, 2024'e dair veriler güzel gelmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdü. Üst üste 15 çeyrek büyümüş olduk. Çalışanların büyümeden aldığı pay, asgari ücrete yapılan ara zamların da etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Son dönemde açıklanan verilerin neredeyse tamamı orta vadeli programa uygun seyrediyor. Milletimizi bîzar eden diğer konularla ilgili gerekli adımları atıyoruz. Sessiz yığınların sesi olmaya devam edeceğiz.Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek, sadece siyasetin havası değil, "ülkemizin bahtı" da değişecektir.Kutuplaşmanın tarafında hiç olmadık. Asıl olan, muhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmesidir. AK Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de hiç kuşkusuz kırmızı çizgileri vardır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Milletin siyaset kurumundan beklentisi de bu yöndedir.Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Filistin direnişine kara çalmak isteyen sömürgeleştirilmiş zihinlere rağmen, hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de bu vicdanlı, onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail'le ticari işlemleri durdurduk. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 55 bin tonu aştı.Yarın (bugün) 3 ilçe ve 4 beldede yaşayan kardeşlerimiz bir kez daha sandığa gidecek. Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 31'nci istişare ve değerlendirme toplantısında AK Parti'nin Ekim 2025'te gerçekleştireceği olağan kongresi için Türkiye buluşmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde başlayıp Ekim ayına kadar devam etmesi planlanan Türkiye Buluşması projesi ile kongrenin temeli atılacak. Büyük kongrede de 20 seneye ne söyleneceğinin söylemi anlatılacak. Yoğun saha çalışmasının yanı sıra E-teşkilat modeli de kurulması planlanacak. 2025'te yapılması planlanan normal AK Parti kongrelerinin dışında bir kongre olacak. ANKARA