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Giriş Tarihi: 4.6.2024 20:13

Bakan Tunç'tan görevden alınan DEM'li başkan hakkında açıklama: Devam eden soruşturma var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınmasına ilişkin "Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı’nın görevden alma yetkisi var" dedi.

Bakan Tunç’tan görevden alınan DEM’li başkan hakkında açıklama: Devam eden soruşturma var

Adalet Bakanı Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında kabine sonrası değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, yerine geçici olarak görevlendirme"

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Bakan Tunç'tan görevden alınan DEM'li başkan hakkında açıklama: Devam eden soruşturma var
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