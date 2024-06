Armağan Çağlayan’dan Tugay’a suç duyurusu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Karşıyaka'da tartışmalı bir karara imza attı. İzmirli iş insanı Armağan Çağlayan'ın 2020 yılında kendi imkanları ile Cevdet Bilsay Caddesi üzerine inşa ettirdiği 'Soğukkuyu Tek Vücut Anıtı' geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile apar topar yıkıldı.

HABER DAHİ VERİLMEDİ

Yıkım işleminin kendisine haber verilmeden ve hiçbir hukuki dayanak olmaksızın gerçekleştirildiğini belirten Karşıyakalı İnşaat Yüksek Mühendisi Armağan Çağlayan yaşananlara isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün apar topar kendisine tebligat yaptığını belirten İnşaat Yüksek Mühnedisi Armağan Çağlayan: "Bana yapılan tebligatta inşa ettirdiğim 'Soğukkuyu Tek Vücut Anıtı'nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 9 Kasım 2021 tarihinde koruma alanı ilan edilen Soğukkuyu Camisi ile yolun karşı tarafında bulunan ve 21 Mart 2024 tarihinde koruma kurulu tarafından '1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescil edilen Fevzipaşa Ortaokulu'nun arasında kaldığı belirtilmiş. Yine aynı tebligatta bölge halkından anıtla ilgili çok sayıda şikayet geldiğinin de altı çizilmiş. Bu gerekçelerle sökülen anıtın Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Umatem Parkı içinde belirlenen alana taşınacağı söylenmiş. Daha önce anıtın bölgede gerçekleştirilecek Tam Adaptif Trafik Sistemi nedeniyle kaldırıldığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi ağız değiştirmiş. Yapılan tebligatta gösterilen gerekçeler gerçeklerden uzaktır. Sadece mazeret üretmeye yöneliktir" diye konuştu.

HER TÜRLÜ BELGESİ ALINMIŞ RUHSATLI BİR YAPI

"Benim Karşıyaka'ya kazandırdığım, Cemil beyin talimat vererek bir gecede yıktırdığı 'Soğukkuyu Tek Vücut Anıtı' koruma alanı içinde değildir. Tebligatta adı geçen her iki esere de komşudur. Anıtın her türlü belgesi alınmıştır. Ruhsatlı bir yapıdır. Tamamı ile yasaldır. Anıt her aşaması belediye ile sürekli temas halinde inşa edilmiştir. Böyle bir yapının haber verilmeden komik gerekçelerle gece vakti sökülmesi barbarlıktır. Buranın yıkılması ve sökülmesi için sabaha kadar sökülmüş olacak talimatı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaktayım" diye konuştu.

BUNDAN DAHA SAÇMA BİR GEREKÇE OLAMAZ

Anıtın yapımına ilişkin sürecin 2018 yılında başlatıldığını hatırlatan Armağan: "Anıt 2021'de hizmete açıldı. Orada varlığından bahsedilen tarihi yapıların tescil ve koruma alanı kararları ise anıt yapıldıktan sonra alınmış kararlardır. Neymiş efendim çevredeki vatandaşlardan çok sayıda şikayet varmış. Bundan daha saçma bir gerekçe olamaz.

Tüm bunlar dikkate alındığında belediyenin gösterdiği gerekçe komiktir, düzmecedir, aptalcadır." diye konuştu.

TAŞIYACAKLARI YERİN SOĞUKKUYU İLE BİR ALAKASI YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'anıtı taşıyacağım' dediği yerin Soğukkuyu ile bir alakasının olmadığını belirten Çağlayan: "Gerçek Soğukkuyu olarak anılan yer bizim anıtı yaptırdığımız yerdir. İzmir'in düşman işgali sırasında öğretmenlik yapan babam Bornova'dan kaçıp Soğukkuyu Camisi'nin bir göz odasında saklanmıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen orada mesleğini icra etmeye devam etmiştir. O yerin bizim için önemi büyüktür. Anıtın, sonradan Soğukkuyu'ya eklenmiş bir yere taşınması benim kabul edebileceğim bir durum değildir." diye konuştu.