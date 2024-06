İsrail’e silah desteği verenler de katliama ortak

zbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu önemli mesajları verdi:Görüşmelerimizde, ortaklığımızı daha da derinleşecek adımları istişare ederek buna dair istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi başlıklarda atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmemize imkân sağlarken ahdi zemini de kuvvetlendirecek. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını arttırmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz.Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomi Komisyonu 7'nci dönem toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planının hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Dün (önceki gün) gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacak. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 37 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır.İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu. Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. BUzulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkiyeÖzbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada da şunları söyledi: İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Özbekistan'ın alt yapı projeleri ile kalkınma hamlelerinde Türk modelinin yol gösterici olabileceğini düşünüyor, bu doğrultuda Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev 'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî törenle karşıladı. İki ülke millî marşlarının çalınmasının ardından Mirziyoyev, tören kıtasını selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisini ziyaret etti.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Türkiye son dönemlerde bütün dünyada büyük nüfuza sahip bir devlettir. Ülkenin siyasi iktisadi askeri kudreti ve potansiyelinin artırılması konusunda büyük çalışmalar yapılıyor. Biz Türk halkının elde ettiği başarılara sadece sevinmiyor büyük gurur duyuyoruz. Filistin sorunu tüm Orta Doğu bölgesinin temelinde yer alıyor. Özbekistan, bu sorun konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan zatı devletlerinin adaletli girişimlerini her açıdan destekliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'yi imzaladı. Ayrıca Erdoğan ve Mirziyo yev'in huzurunda iki ülke arasında savunma, enerji, uzay bilimleri, mühendislik, eğitim, kültür, tarım, ürün güvenliği, hukuk, medya, aile ve kadın gibi alanlarda işbirliğini kapsayan 18 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi. Törende konuşan Erdoğan, "Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Devlet Nişanını ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum" dedi. Mirziyoyev de "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorumr" ifadesini kullandı.