MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: FETÖ’nün Türkiye’deki siyasi operasyonları deşifre oluyor

Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Son günlerde FETÖ terör örgütü bünyesinde başladığı görülen iç hesaplaşmayla beraber, FETÖ'nün bu zamana kadar Türkiye'deki siyasi operasyonlarının da deşifre olduğunu söyleyen Özdemir, "1 Kasım 2015 tarihinden sonra partimizi hedef alan sistematik ve rezil oyunların tamamı da artık ayyuka çıktı. Önce MHP'yi bölmeye çalışan, ardından 15 Temmuz ihanet girişimini hazırlamaya koyulan siyasi oyunların, takip eden süreç içerisinde MHP'nin sahip olduğu toplumsal desteği de bölmek üzere hesaplandığı anlaşılmaktadır" diye konuştu.

"SİNSİCE ÇALIŞTILAR"

Özdemir, "Bilhassa ihanet ve proje partisi olarak kurulan siyasi organizasyonların, FETÖ'nün destek verip önünü açmak için uğraştığı, Cumhur İttifakı'nın birliğini ve gücünü kırmak için sinsice çalıştığı her yönüyle görülmüştür. Bugün dahi MHP'den 2015 yılında ayrılan isimlerin kurdukları partiye hangi gerekçe ile gittikleri fakat yine bu gerekçelerinin karşılığında neyle muhatap oldukları cevapsız kalan ana sorudur. Türkiye'de bazı konuların tamamen aydınlığa kavuşması, siyasi huzur ve istikrar için bu soru muhataplarına mutlaka sorulmalıdır" ifadesini kullandı.

"İFŞAATLAR TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI"

Özdemir, şu şekilde devam etti:

"MHP'yi hedef alan ve her daim boşa çıkan küresel ihanet şebekesi operasyonlarının kurumsal yapımızı farklı sebeplerle hedef alması tezgahı halen devam ederken, örgütün iç hesaplaşmasının başlamasıyla gelişen yeni süreç, her konudaki haklılığımızı tescillemiştir. Ne var ki ifşaatlar FETÖ'de tedirginliğe yol açmış, itibar suikastçileri kabak gibi ortaya çıkmıştır. Bir kez daha ifade etmek gerekir ki MHP ve Ülkü Ocakları'nı hedef alan tüm oyunlar çok kısa bir süre içerisinde her yönleriyle daha da net bir şekilde görülür hale gelecek. Bilhassa FETÖ ile sol medyanın süregelen fiili ortaklığı da deşifre olduğunda Türkiye'de çok şey değişecek."

"HUKUKİ ZEMİNE TAŞINMALI"

Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz diyen Özdemir, "Basın ve sosyal medya üzerinden sıklıkla tartışılmaya ve konuşulmaya başlayan FETÖ iç hesaplaşmasına dair sorumlu isimlerin açıklama ve ifşaatların da bir an evvel FETÖ çatı davasına eklenmesi elzem hale gelmiştir. Konuların hukuki zemine taşınması, ülkemizin FETÖ ile mücadelesinde daha açık ve başarılı neticeleri doğurmasını sağlayacak" açıklamasını yaptı.