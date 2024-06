Milyonlarca hacı adayında büyük heyecan

Dünyanın dört bir yanından hac vazifesi için kutsal topraklara gelen hacı adayları ihramlarını giyerek Kâbe'de umre tavafı yaptı. Safa ve Merve tepelerinde say yapan hacı adayları tıraş olup ihramdan çıktı. Türkiye'den 9 Mayıs'ta hareket eden ilk kafilenin ardından hacı adayları peyderpey mukaddes topraklara intikal ediyor. Hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonunu takip etmekle görevli basın mensupları da Mekke'ye ve Kâbe'ye geldi.Kâbe'yi dualar içinde 7 kez tavaf eden ve ardından 2 rekât tavaf namazı kılan hacı adayları Hz. Hacer ve Hz. İsmail'e Allah tarafından ihsan edilen zemzem içti. Safa ve Merve tepeleri arasında 7 şaft (tur) ile say ibadetini de icra eden hacı adayları tıraş olarak ihramdan çıktı. Umresini tamamlayan hacı adayları hac gününe kadar günlük kıyafetleriyle nafile tavaf ve say yaparak ibadet edebiliyor. Hacı adayları hac gününe kadar Kuran-ı Kerim okuyarak, nafile tavaf ve say yaparak, kaza namazları kılarak, Mekke'deki Sevr ve Hira gibi kutsal mekânları ziyaret ederek vakitlerini geçiriyor. Her yıl hac mevsiminde geleneksel olarak yapılan ve "Kâbe'nin ihramı" olarak isimlendirilen beyaz örtü Kâbe'ye giydirildi. Kâbe'nin örtüsü 3 metre yukarı çekilerek açılan bölüm 2 metre beyaz ihram ile örtüldü. Hac mevsiminde, yaşanan yoğunluk sebebiyle Kâbe'nin örtüsünün korunması amacıyla Kâbe örtüsü 3 metre yukarı çekilerek açılan bölüm 2 metre beyaz ihram ile örtülüyor. Kâbe'ye giydirilen beyaz örtü, Mekke halkı tarafından "Kâbe'nin ihramı" olarak isimlendiriliyor.DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Türkiye'den 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geldiğini söyledi. Erbaş, "Hacı adaylarının yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkeklerden oluşuyor. Yaş ortalamaları 60. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca 4 bin 128 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılara hizmet ediyoruz" dedi.