Sıfır Atık için ülkelere rehber yayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dün çevrimiçi gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler işbirliğinde Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık. Dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm Sıfır Atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir Sıfır Atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz" dedi.Emine Erdoğan, Sıfır Atık konusunda küresel farkındalığı artırmanın en önemli görevlerden olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Türkiye olarak, yurtiçinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde, her yaşa ve her gruba yönelik özel etkinlikler düzenledik. BM Çevre Programı'nın kayıtlarına göre hafta boyunca 78 ülkeden 16 dilde Sıfır Atık temalı 800 kadar makalenin yayınlanmış olması ayrıca memnuniyet verici. Dokunduğumuz ve hayatında ufak da olsa bir değişimin öncüsü olduğumuz kişilerin sayısını artırmalıyız. Bu düşünceyle, Danışma Kurulu'nun çalışmaları kapsamında, 'İyi Niyet Elçileri' uygulamasını hayata geçirmeyi öneriyorum. İnsanlığa mal olmuş isimlerin desteğiyle mesajımızın ulaşmadığı insan kalmayacağına inanıyorum" dedi.