Türkiye bastırdı terör örgütü sözde seçimleri erteledi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde yerel seçim Türkiye'nin kararlı duruşu ve etkin girişimleri sonucunda ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Türkiye, ilk 30 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. Ayrıca, 2015 yılında kabul edilen BMGK'nın 2254 sayılı kararına da karşı atılan "yerel seçim" adımını PYD/ YPG, ertelemek durumunda kaldı.Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024'e ertelendi. Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde "yerel seçim" bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran'da yapılmama kararı alındı. Türkiye'nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG'nin seçim kararını protesto etti.Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri paylaştı: Türk Silahlı Kuvvetleri, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir. Operasyonlarla son bir haftada 59 terörist etkisiz hâle getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1151'e ulaştı."