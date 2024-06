Eğitimde on yılların ihmalini düzeltmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuştu: Yeni modelin öğrenciler, aileler, öğretmenler, ülke ve millet için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımızı demokrasiye, cumhuriyete, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitim öğretimde on yılların ihmallerini düzeltmeye kararlıyız. Bizim gayemiz 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak öncü, fıtrat üzere, hak ve hakikat sahibi bir nesle sahip olmak. Yeni müfredat ile öğrencilerin milli, manevi, insani değerler üzerinde okuyan, araştıran, sorgulayan çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olmasını hedefliyoruz. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır. Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz.Bunda da samimiyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır. Eğitim öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz. Tıpkı hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da yeni müfredat sürecini katılımcı ve kuşatıcı bir anlayışla yürütmek arzusundayız. Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclis'imizde görüşmeleri başlayacak. 2003 yılından bugüne kadar 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak hizmete sunduk.TürkiyeYüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat çalışmalarının 2023 Haziran ayında başladığını belirterek çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 1100 kişilik bir ekiple çalışıldığını söyledi. Bakan Tekin var olan müfredatın OECD ülkelerinden 2 kat daha ağır olduğunu, bu nedenle sadeleşme yapıldığını açıkladı. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın seviyelerine uygun olmayan bazı bilgileri önlisans ve lisans programlarına kaydırdık" dedi. Yeni müfredata yönelik eleştirlere de cevap veren Tekin, "Bunların hiçbirini dikkate almıyoruz. Çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yetiştirmek için öğretmenlerle canla başla çalışacağız" dedi.HER yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz.Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atama ile tahkim ettik. 2023'te tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturduk. 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. Bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmen ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez. Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz. İnşallah milletimizin ve yarınlarımız olan evlatlarımızın haklarına, hukuklarına ve özgürlüklerine el uzatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile yoktur. Devletimize emanet edilen her çocuk bizim istikbalimizdir, yarınlarımızın güvencesidir.Öğrencilerimiz bir sınav öncesinde velileriyle birlikte camiye devam edilmesi veya davet edilmesi, bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına, biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.ÇOK erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.BaşkanErdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'ndan mezun olan hafızlar için düzenlenen icazet törenine katıldı. Tören öncesi Gazze konulu cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu.