Ankara sele teslim

Başkent bir kez daha yağmura teslim oldu. Altyapı eksikliği yüzünden evler, işyerleri, sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine ve işyerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Kimisi de kum torbalarıyla önlem aldı. Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde altgeçitlerin suyla dolması sonucu trafik durma noktasına geldi. Çubuk Çayı'nın su seviyesi yükseldi.Ankara-Ayaş, Törekent yolu sular altında kaldı. Bu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kazan ilçesinde ise Ankara-İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın altındaki otoparkı su bastı. Otoparkta sular altında kalan üç araçtan birini vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkardı. Apartman sakinlerinden Vahit Babadağ yaşanan olayı "büyük bir felaket" olarak nitelendirdi.Üst caddelerden akan suyun apartmanın otoparkını bastığını belirten Babadağ, çalıştığı iş yerini de su bastığını söyledi. Babadağ "Sel geldiğinde aracı görünce komşuya haber verdik. Biz geldiğimizde otoparka giremedik. Sular, aracı kaydırıp yan binanın istinat duvarına yasladı. Bir aracı halatla komşumuzun kamyonuyla çıkardık" diye konuştu. Otoparkta yaşanan bu olay, mahalle sakinlerinin tedirgin olmasına neden oldu.Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, "Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz" dedi. Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Yılmaz, "Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Yeter artık, hayatımız cehenneme döndü" ifadelerini kullandı.2 kez selde mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin, "Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar" dedi.