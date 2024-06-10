İzmir Büyükşehlir Meclisi’nde Gazze gerginliği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumuna İsrail eli ile Gazze'de gerçekleştirilen katliam damga vurdu. Cumhur İttifakı meclis Grup Başkan Vekilleri meclise önerge vererek Gazze ile İzmir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmasını istedi. Meclis toplantısını izlemeye gelen bir grup genç, Başkan Tugay'a bulundukları yerden 'Gazze ile kardeş şehir olmak yetmez, Tel Aviv ile İzmir arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan kardeş şehir anlaşmasını da sonlandırın" çağrısında bulundu.

PROTOKOLÜ İPTAL EDECEK MİSİNİZ?

Gençlerin çağrısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay teamül gereği meclis toplantısında meclis üyelerinden başka kimsenin konuşma yetkisi bulunmadığını hatırlattı ardından da gençlere konuşma izni verdi. Bunun üzerine gençler Tugay'a "İsrail'in Tel Aviv kenti ile İzmir arasındaki kardeş şehir protokolünü iptal edecek misiniz onu merak ediyoruz? Burda halkın gençlerin sorularına yanıt vermeyecekseniz kimlerin sorularına yanıt vereceksiniz bunu da merak ediyoruz.? Burada sizlere gençler olarak soruyoruz ama siz sorularımıza yanıt vermek yerine şöyle bir tablo ile karşı karşıya bırakıyorsunuz." diyerek etraflarını çeviren zabıtaları gösterdi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuya ilişkin meclis gündeminde bir önerge olduğunu söyledi. Ardından da "Biz bu önergeyi tartışacağız. Ama sizin öğrenmeniz gereken bir şey var" dedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

O sırada CHP sıralarından bazı meclis üyelerinin gençlere tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Grup zabıta muhalefeti ile salon dışına çıkarıldı. Daha sonra Cumhur İttifakı Grup Başkan Vekillerinin İzmir ile İsrail'in Telaviv kenti arasındaki kardeş şehir protokolünün sona erdirilmesi ile İzmir ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin verdikleri önergeler oy birliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

İŞTE O ÖNERGE

CHP, AK Parti ve MHP'li Grup Başkanvekillerinin verdiği önergede "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan tüm parti gruplarının ortak iradesiyle Gazze halkıyla dayanışmamızı pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasını teklif ediyoruz. Bir adım Gazze halkına moral ve destek olacağı gibi İzmir'in barış ve insan hakları konusundaki tarihi misyonunu da sürdürecektir. İzmir ile Gazze arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisi, Gazze'deki insani krizle başa çıkmak için küresel kamuoyunun dikkatini çekecek, zulüm sona erdiğinde 30 ilçesi ve Büyükşehir'iyle İzmir Gazze'nin yeniden imar ve ihya faaliyetlerine destek olarak köklü tarihinden hareketle barışı ve hoşgörü görevini yerine getirecektir. İzmir'in barış ve dayanışma misyonuna uygun olarak bu teklifin kabul edilmesi ve Gazze halkının yanında olduğumuzun güçlü bir şekilde vurgulanması için tüm meclis üyelerimizin desteklerini bekliyoruz."