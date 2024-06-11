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Giriş Tarihi: 11.6.2024 17:00

Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Malatya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Malatya’da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortaklaşa bir operasyon yapıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
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