İsrail protestosunda arbede çıktı

Hastane, okul, çocuk, yaşlı demeden Gazze'yi havadan bombalayarak binlerce sivil Filistinliyi öldüren İsrail ordusu tüm dünyada tepki çekerken, Türkiye'de de İsrail'e karşı boykotlar devam ediyor. Bu kapsamda Konya'da bir alışveriş merkezinde bir araya gelen bir grup, AVM'deki yemek zincirinin şubesini 'Katil İsrail' sloganları ile protesto etti. Protesto eden gruba iddiaya göre yemek zincirindeki bir müşterinin laf atması üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile arbede sona erdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.