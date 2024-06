Derin ortaklık dönemi

Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirvesi, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. İspanya ile Türkiye arasındaki tarihi ve pozitif gündeme dayalı ilişkilerin bir yansıması olarak ilki 2009'da İstanbul'da yapılan hükümetler arası zirvenin 8'incisine İspanya ev sahipliği edecek. İki ülke hükümetlerinin son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleştirdiği zirvede alınan ikili ilişkilerin "kapsamlı ortaklığa" yükseltilmesi kararının ardından yarınki zirvenin amacının bu kapsamlı ortaklığı derinleştirmek olacak. Diplomatik kaynaklar zirvenin amacının, "mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomi, ticaret, yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olduğuna vurgu yapıyor.Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden altışar bakanın katılması öngörülüyor. Program gereği iş forumunun açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez daha sonra zirve için başbakanlık konutu Moncloa'ya geçecek.Ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanması beklenen zirvenin iki ülke arasındaki köklü ilişkileri perçinleyeceği vurgulanıyor. Uzmanlar İspanya ve Türkiye arasında çok yakın işbirliği, anlayış ve ö yargısız ilişkilerin bulunduğuna, bu zirveyle birlikte sonuç odaklı ve daha sürdürülebilir adımların atılacağına dikkat çekiyor.Başkan Erdoğan dün Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. İkili ilişkilerin daha da derinleşeceğine inandığını söyleyen Erdoğan, Felipe'yi Türkiye'ye davet etti. İsrail yönetiminin soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini de kaydeden Erdoğan, İspanya'nın bu konuda attığı adımların çok önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.Erdoğan, Külliye'de Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve BM komiseri Philippe Lazarini'yi kabul etti.İSPANYA-Türkiye arasında her yıl gelişen ekonomik ilişkiler zirve vesilesiyle düzenlenecek iş forumuyla daha fazla ön plana çıkacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla gerçekleşecek iş forumuna 11 sektörden 150 kadar iş insanı katılacak.İspanya, 2022'de 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatının dünyada altıncı, AB'de ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor. İspanya, 7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin onuncu (AB ülkelerinde dördüncü) tedarikçisi konumunda yer alıyor.