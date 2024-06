Kana susamış İsrail durdurulmalı

İsrail'in kana susamışlığına karşı derhal harekete geçmeli" dedi. Başkan Erdoğan, şu önemli mesajları verdi:Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerde kestiğimiz kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor.Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan davaya müdahil olmayı kararlaştırdık. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. G7'de İtalya'da muhataplarımıza açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin direnişlerinin zafere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz.Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak bundan sonra da dimdik durmaya mazlumun eli, dili, sesi olmaya devam edeceğiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, bayram dayanışmadır. Bayram kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimin elinden tutmaktır. Bayram muhabbetimizi güçlendirmektir. Bu mübarek günde 85 milyonun dayanışmayı yüceltmesini, insanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini gönülden arzu ediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim, biz gerilim, kavga peşinde hiçbir zaman olmadık, bugün de değiliz. Biz kırmanın, dökmenin ayrıştırmanın tarafında olmadık. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı büyük hizmetlerle her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek, tek bir günün bile heba olmasına fırsat vermeyeceğiz.Ekonomi programımız olumlu ilerliyor. Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında hamdolsun çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız. Savunma sanayii sektöründe çığır açıcı hamlelerimiz artarak devam ediyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi peyderpey yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Yılsonuna kadar hedefimiz 200 bin konutun inşasını bitirmek.Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz.