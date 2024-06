Alevlerle 24 saat mücadele

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında, önceki gün saat 16.00 sıralarında, anız yakarken alevlerin ormana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar dün de devam etti. Yangının başlamasından 8 dakika sonra, 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz, iş makinesi ve 540 personelle başlatılan söndürme çalışmalarına gece boyunca bir gece görüşlü helikopter de destek verdi. Sabah saat 05.45 itibarıyla günün aydınlanmasıyla ise 10 uçak ve 2'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 helikopterle müdahale tekrar başladı. Sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan alevler, yangının başlamasından 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın dolayısıyla Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, tahliye edilen 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik konuk evine yerleştirildi.Söndürme çalışmalarını havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok şükür herhangi bir can söz konusu değil" açıklaması yaptı. Yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam edeceğini bildiren Bakan Yumaklı, çok yoğun ve şiddetli rüzgâr sebebiyle bazı yerlerde yangının yeniden aktif hale gelmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirdiklerini söyledi. Yumaklı, "İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır" dedi.Yangının etkilediği alanla ilgili bilgi veren Yumaklı, "An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere, AFAD, Valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve 1000'e yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız, bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar, her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, Çanakkale'nin yanı sıra Burdur, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınların devam ettiğini söyledi.Çanakkale Valiliği olası başka yangınların önüne geçilmesi için hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini açıkladı. Valilik ayrıca, yangın nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın Kilitbahir-Alçıtepe- Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe- Alçıtepe-Abide- Seddülbahir hatlarının yeniden ziyarete açıldığını bildirdi. 57'nci Alay, Conbayırı, Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar Köyü, Anzak Koyu'na girişlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedildi.Uşak Akbulak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Köprübaşı köyünde 26 hane tedbir amaçlı tahliye edilirken söndürme çalışmaları dün gece de devam etti.Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde önceki gün orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf etti. Soma ilçesinin Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanda da dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazözle müdahale ediliyor.İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kuyucak mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilen alevler akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda önceki gün çıkan yangın ise rüzgârın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 2 uçak ve 2 helikopterin de desteğiyle kontrol altına alındı.