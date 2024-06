Tutukluluğu devam edecek

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi.Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.Savcı ise Cihantimur'un kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıktı, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.Kendisini kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin Boston'daki davayı takip eden temsilcisi olarak tanıtan Esat Gök, duruşma sonrası mahkeme binası önünde basına açıklama yaptı.Kararın kendilerini memnun ettiğini belirten Gök, "Avukatları, Timur Cihantimur'un saygın bir aileden geldiğini, serbest bırakılırsa kaçmayacağını savundu. Madem saygın bir aileydi, neden kazadan sonra ambulans çağırmak yerine kaçmayı tercih ettiler? Dolayısıyla hakimin kararı bizi sevindirdi" diye konuştu.Davanın yakın bir süreçte sonuçlanmayabileceğine işaret eden Gök, iki ülke arasındaki iade anlaşması çerçevesinde anne ve oğulun Türkiye'ye teslim edilmeleri gerektiğini söyledi.Gök, "Şu an adaletin gitgide yerine geldiğini görüyoruz ve seviniyoruz. Hakimin, aynı kararı anne Eylem Tok için de verdiğini görmek istiyoruz" dedi.