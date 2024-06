Anız yangını faciasından kurtulanlar anlattı: Cehennem gibiydi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımla başlayan anız yangını faciasından kurtulanlar yaşadıkları dehşeti, "Hortum, alevleri arasına alıp öyle ilerliyordu. Cehennem gibiydi" sözleriyle anlattı.Yangın faciası önceki gün Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan köyündeki tarım arazilerinde başladı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever köylerini etkileyen, ardından ise Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler köylerine ilerleyen yangın sonucu ilk gün 12 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi ise yaralanmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren 5 kişiden Kerime Erdenli (55) ile Fadıl Demir (57) ise dün hayatını kaybetti. Böylece faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.Yangın felaketinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar yaşananları SABAH'a anlattı.Köksalan Köyü Muhtarı Hüseyin Çelebioğlu, "Rüzgâr çıktı, elektrik tellerinde patlama sesleri geldi. Sonra fırtına ile birlikte her yeri alevler sardı. Biz alevlerin arasına daldık, çobanları kurtarmaya çalışıyorduk. Her taraf cehennem gibiydi. Benim de alevler nedeniyle kolum ve sırtım yandı. 40 dakikada hem canlarımız gitti, hem mallarımız" dedi.Celal Eren (62) ise, "Fırtına vardı. Köyün alt tarafında yangın çıktı. Müdahale edip söndürdük. 5-10 dakika sonra yeniden başladı, her tarafı alevler sardı. Alevlerin arasında kaldık. Canımızı zor kurtardık. Benim de vücudumda yanık ve sıyrıklar oluştu" diye konuştu.Yangından yaralı kurtulan Abdurrezak Demir'in ağabeyi Davut Demir ise (48), "Aşırı rüzgâr nedeniyle alevler sürekli yön değiştiriyordu. Bir araç alevlerin içinde kaldı. Alevlerin arasından traktöre binerek durmadan çıktım" dedi.Yangında 9 akrabasını kaybeden Şemdin Demir, yangın gecesi ikamet ettiği Yücebağ köyünden Köksalan Mahallesi'ne akrabalarıyla gidip alevleri söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "Rüzgâr çok şiddetliydi. Alevlerin ortasında kalan amca çocuklarım olan çobanları kurtarmaya gittik. Onları kurtarmaya çalışırken rüzgâr ters yöne doğrulup yangın aniden bize doğru gelmeye başladı. Yangından kaçarken zaten artık olan oldu. Kimisi kurtuldu kimisi hayatını kaybetti" dedi.Alevler arasında kalarak ölen Ubeydullah Buğdaycı (32) 4 çocuk babasıydı. Yeğeni 18 yaşındaki Abdullah Buğdaycı da hayvanları kurtarmak isterken alevlerin arasında kalarak öldü. Amcasına yardım için çobanlık yapan Abdullah Buğdaycı, bu yıl üniversite sınavına girdi. Buğdaycı'nın en büyük hayali ise öğretmen olmaktı.Yangın faciasıyla ilgili Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık ön rapor hazırladı. Raporda, yangının 'elektrik kaynaklı' olduğu tespitine yer verildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangının elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımdan başladığı ifade edilmişti.Yangında hayatını kaybeden 14 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Ölenlerden 9'u Mardin'de, 5'i Diyarbakır'da toprağa verildi. Hastanede dün yaşamını yitiren Kerime Erdenli'nin cenazesi Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde, Fadıl Demir'in cenazesi ise Mazıdağı ilçesinde defnedildi.Yaşanan facianın boyutu bölgede Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm ve Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenirken, 5 bin 450 dönüm hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası zarar gördü.