Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatili süresince trafik polisleri ve jandarma trafiğin denetim ve radar hız kontrolleri aralıksız devam ediyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin son gününde karayollarında trafik yoğunluğu yaşanırken, tatilin 8. gününde 706 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, bin 97 kişi ise yaralandı. Tatilin ilk 8 gününde 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı.

405 BİN 88 ARAÇ DENETLENDİ

Öte yandan 405 bin 88 araç denetlendi, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer işlemler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşları uyararak, "Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.