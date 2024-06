Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Filistinliler duygularını SABAH'a anlattı. İsrail'in saldırıları karşısında boyun eğmeyeceklerini söyleyen Filistinli kadın hacılar, Kâbe'de Filistin için dua edilmesinin kendilerini duygulandırdığını, savaşın nihayete ermesi için tek umutlarının ise Allah olduğunu belirtti.Gazze'de 9 ayda 35 binin üzerinde sivili katleden İsrail'in işgali altındaki Filistin'den hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara yaklaşık 7 bin kişi geldi. Filistinli hacıların büyük zorluklarla Mısır ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geldikleri öğrenildi. Medine'de önceki gün cuma namazını kılmak için sabahın erken saatleriyle birlikte Mescid-i Nebi ve bahçesini dolduran hacılar ellerini semaya açarak Gazzeli kardeşleri için dualar etti.SABAH'a konuşan Filistinli hacılar, yaşadıkları duyguları anlattı. 45 yaşındaki Gazzeli Menan, "7 Ekim'de kardeşimin eşi ve çocukları şehit oldu. Gazze'de ne bir halk ne de ev kaldı, her şeyi yok ettiler. Hamas 7 Ekim'de saldırmamış olsaydı bu savaş yine bu şekilde olur muydu, bu kadar büyür müydü diyenler oluyor. Savaşın sebebi Hamas değil. Biz sürekli vatanımızı savunuyorduk ama Yahudiler de sürekli saldırıyordu. Yahudilere karşı halk vatanını savunuyor. Filistinlilerin durumu zaten belli, oradaki polisin tasarrufu da ortada. Gazze yıllardır abluka altındaydı. İsrail yüzünden ülkemizde her zaman acı ve keder vardı. Gazze'de yaşananlar 7 Ekim'le birlikte olmadı, hep vardı. Gözü dönmüşler, çocukları ve kadınları öldürüyor, evlerimizi yıkıyordu, yine aynısını yapıyorlar" diye konuştu.İsrail'in Filistinlileri topraklarından tamamen silmek istemesine sert tepki gösteren Gazzeli kadınlar ise, "Gazze ve Mısır arasına gidip geliyoruz. İsrail tüm Gazze halkını Mısır'a sürmek istiyor. Biz izzet sahibi bir milletiz, Yahudilerin isteklerini yerine getirmeyeceğiz ki zaten bunu ne Mısır halkı ne de Filistinliler istemez. Vatanımızı asla terk etmeyeceğiz, vatanımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hacda birçok Müslüman'ın Filistin için dua ettiğini duyduklarını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran kadınlar, zafer ve kurtuluşun ancak Allah'tan geleceğine inandıklarını söyledi. Mekke ve Medine'de hacca gelen tüm Müslümanların Filistin için dua etmelerinden çok etkilendiklerini söyleyen kadınlar, "Savaş döngüsü bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Savaşı bir tek Allah'ın nihayete erdireceğini düşünüyoruz. Tek umudumuz Allah, çünkü Gazze'de süregelen bir savaş var" ifadelerini kullandı.Soykırımın son bulması için Türkiye'nin çabalarına teşekkür eden Filistinli kadınlar, "Türkiye her zaman Filistin halkının yanında oldu ama diğer devletler sadece konuştular, bir şey yapmadılar. Tüm dünya videolardan, fotoğraflardan Gazze'de yaşanan soykırımı görüyor ve biliyor aslında. Bütün devletlerdeki insaniyet bitmiş. Halkla hükümeti ayırıyoruz, onurlu insanlar hükümetlerine rağmen seslerini yükseltiyor" dedi.