Kazanlar enkaz odunlarıyla kaynıyor

Gazze'de 8 aydan fazla devam eden çatışmalar nedeniyle nüfusun yaklaşık yüzde 75'i yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinli, aşırı kalabalık kamp ve barınak alanlarında yaşam mücadelesi veriyor. Binlerce aile yakıcı yaz sıcağında günlük su ihtiyacını deniz suyundan karşılamaya çalışırken, son raporlara göre, insani yardımların ulaşmasında yaşanan sorunlar nedeniyle bölgede her 5 aileden biri, gün boyu gıdasız kalıyor. Savaşın tüm yıkıcılığının her yönüyle hissedildiği Gazze'de tüm imkânsızlıklara ve tehlikelere rağmen aşevi faaliyetlerini sonlandırmayan Türk Kızılay, Deyr Belah'ta günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bölgede kimi zaman tüp gaz bulunamaması nedeniyle Kızılay yerel personeli kazanları enkazlardan toplanan odunlarla kaynatıyor. Aşevinde pişirilen yemekler ise büyük kazanlarla Gazze'nin çeşitli bölgelerinde toplanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Her gün binlerce çocuk, kadın ve erkeğin ellerinde kaplarla metrelerce kuyruk oluşturduğu aşevinde günde iki çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.