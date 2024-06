Ankara'da yaşayan İlkay - Ediz Tarhan çifti D.T.'ye henüz bebekken koruyucu aile oldu. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde çift duygularını SABAH'la paylaştı:Kızımı görmeye ilk gittiğimizde, bizi beklerken uyuyakalmıştı. Öyle masum uyuyordu, öyle güzeldi ki hemen kucaklayıp götürmek istedim. İşlemlerin tamamlanması için 1 hafta daha beklememiz gerekiyordu. O 1 hafta bana 1 asır gibi geldi. Kızıma hemen kavuşmak istedim. Kavuştuğumuzda hiç yabancılık çekmedi, ağlamadı. Küçücük elleriyle parmağımı kavradı. O an büyülenmiş gibi oldum. Bana güvendiğini hissetmiştim.Kızımla beraber büyüdük. Şimdi 7 yaşında. "Çocuğum hadi gel artık, doğduysan bul beni" diyerek dualarla bekledim onu. Ben onu kalbimde büyüttüm. 46 yaşında anneliği onunla tattım. Kan bağımız yok ama can bağımız var. Kızımla aramda ilk görüşte aşk var. İnanın biyolojik annelikten hiçbir farkı yok. Evlatlarımızla bizi kavuşturan Allah çok güzel bir muhabbet veriyor. Koruyucu anne olmak hayatımda yaptığım en güzel şey, verdiğim en güzel karar. Hep istiyoruz ki bir çocuk daha ailesine kavuşsun. Bir çocuk daha sıcak bir yuvaya, anne-baba, kardeş şefkatine kavuşsun. Hiçbir çekinceleri olmasın. Koruyucu aileliği şiddetle tavsiye ediyoruz. İnsanlar imkânları varsa mutlaka gidip o çocukları bir görmeli. Eminim onlar da bu anne-babalık hissini yaşamak ve bir çocuğa kol kanat germek isteyeceklerdir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalara büyük destek veren Emine Erdoğan 2021'de 30 Haziran'ın Türkiye'de 'Koruyucu Aile Günü' olarak ilan edildiğini duyurmuştu. Emine Erdoğan o programda yaptığı konuşmada "Çocukların aile ortamında büyümesi önceliğimizdir. O nedenle koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerçekten çok önemli. O nedenle gelin, her çocuğun bir ailesi olana kadar var gücümüzle çalışalım" demişti.Ankara'da yaşayan Ayşegül- Fatih Kıyak çifti, küçük kızları Zeynep'in devlet tarafından koruma altında olan sınıf arkadaşı Banu'ya 4 yıl önce koruyucu aile oldu. Anne Ayşegül Kıyak "2 kız annesiyken, artık 3 kız annesi oldum. Zeynep ile şimdi farklı liselerde okuyorlar ancak evde aynı odayı paylaşıp birlikte üniversite sınavına hazırlanıyor" dedi. DHAAile Günü' etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört köşesinde programlar düzenleniyor. Dün Samsun Canik'teki Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte 250 koruyucu aile ve evlatları buluştu. Etkinlikte çocuklar ve ailelerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi. Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliğine katıldı.Antalya'da yıllar önce yangın söndürme havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuklarını yitiren Osman-Şerife Çal çifti, yaşadıkları acıyı dindirmek için 1 yaşındaki Ela bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi. Evleri yeniden bebek sesiyle dolan çift, "Prensesimiz" diye seslendikleri minik Ela'yı adeta gözlerinden sakınıyor. Anne Şerife Çal "Hayatını kaybeden oğlumuzun kokusunu Ela'da alıyorum" derken baba Osman Çal "Ela ile yüzümüz yeniden gülmeye başladı. İşten eve adeta koşarak geliyorum" diye konuştu. AAIsparta'da çocuk esirgeme kurumunda büyüyen İsa Ulusan, kendisi gibi devlet korumasında olan özel gereksinimli bir çocuğa koruyucu babalık yapıyor. Ev hanımı eşi Şerife Ulusan'la birlikte 8 yıl önce evlatlık aldıkları oğullarını 13 yaşına getirmenin mutluluğunu yaşayan çift "Oğlumuz ileride mucit olmak istiyor. Tamirat işleri yapıyor. Biz de ona destek veriyoruz" dedi.Van'da2011'de meydan gelen depremde yıkılan işyerinin enkazında kalarak belden aşağı felç geçiren Yunus ve her zaman kendisine destek olan eşi Zinet Ertaş, biyolojik ailesi tarafından terk edildiği için devlet koruması altına alınan minik Elif'e koruyucu aile oldu. Deprem sonrası omurilik felci olan Yunus (43) ve eşi Zinet Ertaş, erkek çocuklarının yalnız kalmaması için ikinci kez çocuk sahibi olmak istedi. Babanın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları için yıllarca farklı illerdeki hastanelerde tedavi gören çift, 5 yıl önce bir kız çocuğuna "koruyucu aile" olmaya karar verdi. Anne Ertaş, "Henüz 3 aylıktı, çok güzel gülümsüyordu. Göz göze geldik, 'Beni al' dercesine. Depremden sonra biyolojik çocuğumu 40 gün sonra gördüm. Elif ile yeniden hayata tutundum. İyi ki Elif hayatımızda" dedi. AAKIRKLARELİ'NDE 2 ay önce "koruyucu aile" olan Hatice ve Onur Deyrin çifti, erkek çocuğuna evlerini açtı. Anne Hatice Deyrin "Aras'la ilk tanıştığımda onu kalbimde hep hissettim, annelik böyle bir şey olsa gerek. Aras evimize geldi, oğlumuz oldu. Bu duygu tarif edilemeyecek kadar güzel" dedi. Baba Onur Deyrin ise Aras'la "Evimize bereket geldi, ses geldi" dedi.ANKARA'DA yaşayan Saniye Topçu (52), 22 yıl boyunca koruyucu anne olmanın hayalini kurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gençlik yıllarında yaptığı başvuru 2 yıl önce sonuçlanan Topçu 4.5 yaşındayken yuvadan aldığı kızını şefkatle büyütüyor. Topçu "İlk 'anne' dediğinde benden mi bahsediyor anlamadım. 'Senden bahsediyorum, sen annesin ya' dedi. 'Tamam biz anne-kız oluyoruz' dedim, çok duygulandım" diye konuştu.