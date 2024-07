Çevik Kuvvet’te eğitim bitmez

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün eğitim ve disiplin ocağı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, kapılarını SABAH'a açtı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 48 saat geçiren SABAH ekibi, 20'li yaşlarında sıkı bir eğitim alan Çevik Kuvvet Polisleri'nin çalışmalarını deneyimledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Çelik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya tüm mesleki tecrübelerini Çevik Kuvvet'te aktarıyor, yaşadıkları sorunlarla ve eğitimleriyle birebir ilgileniyorlar. Kadrosunda 5 bini aşkın polis bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne her yıl senede ortalama 2 bin polis katılıyor.Mesleğin başında 3 yıllık sıkı bir eğitime tabi tutulan ve toplumsal olaylar göz önünde bulundurularak "Kitle Psikolojisi" eğitimi de verilen İstanbul Çevik Kuvvet'in başarısındaki sır ve amaçlanan ana hedef; eğitimde, sporda, disiplinde, irade ve sabırda çelik gibi olmak... Vatandaş ve polis ilişkilerine zarar vermeyecek teknikler, meydana gelen olayların minimum zararla atlatılabilmesi için hukuk kuralları çerçevesinde polislere öğretiliyor. Bayrampaşa ve Üsküdar'da olmak üzere 2 yerleşkesi bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde erkekler için yaş sınırı 35, kadınlar için ise 30. Toplumsal olaylarda görev alacak olan polisler görev yerlerine; spor grubu ile eğitim grubu ise alanlarına gidiyor. Çevik Kuvvet'in her gün spor ve eğitimi var.Çevik Kuvvet ekiplerinin haftada 3 gün taktik-düzen eğitimleri var. O eğitimde ormanlık alanda yürüyüş, koşu, atış ve kahvaltı programı uygulanıyor. Yürüyüşe; Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı Atlı Polisler de katılıyor. Ormanlık alanda atış eğitimi veriliyor. Atış eğitimlerinde polisler; toplumsal olaylarda kullanılan ve plastik boyalı mühimmat atılan FN Gaz Savunma Tüfeği'ni ve Z-201 Gaz Tüfeği'ni kullanıyor. Taktik-Düzen eğitimlerinde polislere göz yaşartıcı gaz atış eğitimi de veriliyor. Aktif eylemcilere müdahale gerçeğiyle birebir aynı. Eğitimlerde ufak çaplı yaralanmalar bile yaşanıyor. Yaralanan personeller hemen hastanede tedavi ediliyor.ÇEVİK Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde birlik, beraberlik, samimi ve sıcak bir aile ortamı hakim... İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki 6 müdür yardımcısından biri olan ve polislerin eğitimlerinden sorumlu olan Emniyet Amiri Şahbanu Ünsal; "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" düşüncesiyle çalışıyoruz. Arkadaşlık ve mesleki dayanışma kültürü ile birbirlerine her konuda destek olan personellerimiz kendilerinden çok vatandaşların sağlığını ve arkadaşlarının güvenliğini düşünüyor" ifadelerini kullanıyor. Yiyecekleriözenle planlanan, eğitimlerde vatan, bayrak ve millet sevgisi pekiştirilen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri için bazı sosyal faaliyetler ve bazı spor aktiviteleri de yapılıyor.2024'ÜN ilk 6 ayında 3 bin 2 toplumsal olayda ve 991 sportif faaliyette görev alan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri önemli basın açıklamalarında, yıkım tedbirlerinde ve resmi törenlerde de 'manga' olarak mesai yapıyor. Çevik Kuvvet Polisleri milli takımımızın Almanya'daki Euro 2024 maçlarını da maçlarını da Bayrampaşa yerleşkesinde kurulan dev ekrenden köfteekmek organizasyonuyla birlikte izleyerek milli coşkuyu omuz omuza yaşadı.