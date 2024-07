‘Ona duyduğumuz sevgi her zorluğa değiyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kimsesiz çocukların sıcak aile ortamına kavuşturulduğu Koruyucu Ailelik Hizmeti, her geçen gün daha fazla aileyle çocuğu buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Haziran tarihini Koruyucu Ailelik Günü olarak ilan etmesinin ardından, her yıl 30 Haziran tarihi kalpten kurulan aileler tarafından kutlanıyor. Evlenmeden önce eşiyle koruyucu aile olmak üzere anlaşma yaparak evlendiğini anlatan anne Uludamar, 2 kız çocuğunu hayata getirdikten sonra verdiği sözü tutarak 2 yaşındaki E.T.'nin koruyucu melekleri olduklarını belirtti. Daha önce 5 defa düşük yaptığını anlatan Uludamar, "İlk kızım olduktan sonraki hamileliklerimde defalarca düşük yaptım. Düşük yaptığım çocuklarımın hepsi de erkekti. Daha sonra ikinci kızıma hamile kaldım ve kızımı sağ salim kucağıma alırsam sözümü tutup bir çocuğa koruyucu aile olacağımın sözünü verdim kendi kendime. Kızım 3 yaşına geldiğinde de E.T. ailemize dahil oldu" dedi.Çocuklarını, bir çocuğa koruyucu aile olmak fikrine alıştırdığını belirten Uludamar, "Bir gün bir çocuğa koruyucu aile olacağımı bildiğim için kızlarımı da hep buna hazırladım. Bu konuda filmler izledik, kitaplar okuduk. O yüzden yeni bir kardeş fikrini çok olgunlukla karşıladılar" diye konuştu. E.T.'nin aileye alışma sürecinden bahseden Uludamar, "Oğlum çok uzun süre tüm eşyalarını yatağın üzerine serip onlarla yattı. Uzun bir süre bir yere gideceğimizde tüm eşyalarını yanında taşımak istedi. Çanta çanta eşyalarını taşıdık. Alışma sürecinde elbette zorlandığımız zamanlar oldu. Ama sevgimiz bizi bir arada tuttu. Hem bize daha kolay alışabilmesi hem de tanısı konan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) için yıllarca psikolojik destek aldık. Hem oğlum için hem kendimiz için. Çünkü onunla en sağlıklı iletişimi kurmak istedik" şeklinde konuştu.Şu an 3'üncü sınıfa giden E.T.'nin pilot olmayı hayal ettiğini söyleyen anne Uludamar, "Pilot olmayı çok istiyor. Pilot olup beni dünyanın her yerine götürecekmiş. O ne isterse, nasıl mutlu olacaksa biz daima onun destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.