Suriye’deki olaylarla ilgili MİT devrede

Kayseri'de yaşanan provokasyonlar devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de benzer olaylar yaşanmaya başladı. Suriye'de Türkiye'nin seçim yaptırmadığı PKK ve arkasındaki güçlerin de provoke ettiği eylemler sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi.

MİT SAHADA ÇALIŞMA YAPIYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AN BE AN BİLGİLENDİRİLİYOR

Suriye'de yaşananlar ve yapılan çalışmalarla ilgili MİT tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenli olarak bilgilendiriliyor. Sahadaki tüm kurumlarla da MİT tarafından koordinasyon sağlanıyor.