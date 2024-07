Vakıf başkanına dayak kamerada

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, iddiaya göre vakfa ait bir işyerinin kiracıları ile tartışma yaşadı. 26 Haziran günü vakfa gitmek üzere merkez Meram ilçesindeki evinden çıkan Parlatır, takip edildiğini anlayınca polis merkezine gitmek istedi. Şüpheliler bu esnada trafik lambalarında yavaşlayan Parlatır'ın önünü kesti. Araçtan indirilen Parlatır beyzbol sopasıyla öldüresiyle dövüldü. Şüpheliler kaçarken Parlatır hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise trafik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Ali Parlatır'ın önüne kesmesi, araçtan indirilip darp edilmesi yer alıyor.