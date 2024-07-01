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Giriş Tarihi: 1.7.2024 14:30

Vakıf başkanına dayak kamerada

Konya’da vakıf başkanı 84 yaşındaki Ali Parlatır’ın trafikte önünü kesip, beyzbol sopasıyla saldırılma anı trafik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Vakıf başkanına dayak kamerada

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, iddiaya göre vakfa ait bir işyerinin kiracıları ile tartışma yaşadı. 26 Haziran günü vakfa gitmek üzere merkez Meram ilçesindeki evinden çıkan Parlatır, takip edildiğini anlayınca polis merkezine gitmek istedi. Şüpheliler bu esnada trafik lambalarında yavaşlayan Parlatır'ın önünü kesti. Araçtan indirilen Parlatır beyzbol sopasıyla öldüresiyle dövüldü. Şüpheliler kaçarken Parlatır hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise trafik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Ali Parlatır'ın önüne kesmesi, araçtan indirilip darp edilmesi yer alıyor.

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Vakıf başkanına dayak kamerada
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