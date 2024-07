Yerelden genele başarı AK Parti’nin hikayesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldik. AK Parti'den geniş çaplı istişare toplantılarını seçimler nedeniyle gerçekleştiremedik. Geçen ay yine burada partimizin eski yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleri ile beraber olduk. Her kademede danışmaya diyaloğa önem veriyoruz. Ortak akılla çözümler arıyoruz. Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır. Milletimiz yerel yönetimlerde gördü tanıdı bize orada inandı ve güvendi. Bize iktidar kapısını açan da 22 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarımızdır. Toplumun beklentilerini karşılamalıyız. Seçmenin mesajıyla muhasebemizi yaptık. Değişime daha hızlı adapte olmalıyız.Vandallık yapmak, sokaklarıateşe vermek kabul edilemez.Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığınıkörükleyerek hiçbir yere varılamaz.Dün Kayseri'de küçük bir grubunyol açtığı olayın sebebi muhalefetinbu zehirli söylemleridir. Biz hiçbirzaman böyle olmadık, olmayacağız.Ayrımcılık, ötekileştirmeAK Parti siyasetindekendisine yer bulmamıştır,bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanınpeşinde de değiliz. Siyasetyanlışa engel olmak doğruya güç vermektir.Millete hizmet götürenlereengel çıkarmak elini kolunu bağlayacakmantıkla hareketetmek bizeyakışmaz.Dünyanın ve Türkiye'nin gerçekleri temelinde hazırladığımız projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Milletimiz son sözü sandıkta söyledi, iradesini orada özgürce yansıttı. Biz de bu iradeyi öpüp başımızın üzerine koyduk. 40,5 oy oranına ulaşmıştır. Milletimiz 12 büyükşehir 12 il 347 ilçe olmak üzere toplam 541 belediyenin yönetimini AK Parti'ye emanet etmiştir. Müttefikimiz Milliyetçi Hareket Partisi ise 8 il 114 ilçe ve 97 belde belediyesi kazandı. Böylece Cumhur İttifakı 12'si büyükşehir 20'si il olmak üzere toplam 760 belediyede işi göğüslemiş oldu. Muhalefet hep uçuk vaatlerde bulundu, popülizm yaptı, ekonomideki sıkıntıları istismar etti.Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Medya mensuplarına Roma turu ile diyet borcu ödeniyor. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmak, gençlerimize hizmet eden vakıflara baskı kurmak dışında hiçbir şey yapmadılar. Muhalefet belediyelerinde vaadin yerini zam yağmuru aldı. Geride bıraktığımız üç ayda güya özgürlük adı altında alkol tüketimini teşvik etmektem, belediye b,nalarını LGBT paçavralarıyla donatmaktan başka bir şey yapmadılar.Seçim bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artırışına gittiler.Belediyeleri eş,dost,akraba,tanıdık çiftliğine çevirdiler.Zannetmeyin ki sadece küçük bir beldeyi yönetiyorsunuz. Bilakis siz büyük AK Parti çınarını ayakta tutuyorsunuz. Çınarın tek bir kökünde sorun olursa bundan gövde de etkilenir. Çınarın tek bir kökü güçlü olursa gövdesi de diri olur. Onun için sorumluluğunuz çok büyük. En başta finansal konularda bu meseleleri hatırlayacaksınız. O para milletin size ve ekibinize emanetidir. Her bir kuruşu eklerken onun milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Harcamanızı isabetli yapacak, israftan kaçınacaksınız. Kaynağı belirsiz para kuleleriyle gündeme gelenlerin durumu sizler de gördünüz. En küçük yanlış size oy verenleri değil gölgesinde milyonların huzur bulduğu Türkiye çınarına da zarar verir. Seçilmiş olmanız milletin üzerinde bir konuma yükseldiğiniz anlamına gelmiyor. Tam aksine milletin hizmetkarı konumuna getiriyor. Onun için her an milletimizin içinde olacaksınız. İyi gününde kötü gününde aziz milletimiz sizi yanında bulacak. Yoksul gelip sizi bulmayacak siz gidip yoksulu muhtacı dertliyi bulacaksınız. Kapınız ve sofranız daima vatandaşa açık olacak. Belediyeler bizim eser ve hizmet siyasetimizin amiral gemisidir. Yerelde bir gevşeme yaşanırsa hükümette arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamayız.Muhalefetin siyaset anlayışında köklü bir değişim yaşanmazsa önümüzde 5 yıl boyunca benzer hadiselere şahitlik edeceğiz. Yerel yönetimlerde güç zehirlenmesine kapılarak vatandaşa hayat biçimi dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye ideolojik fanatizmden çok çekti. Tepeden inme yönetim anlayışının ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olmuştur. Özellikle el değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı.Başıbıoş köpek sorununda son rötuşları yapıyoruz. Yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunun geri plana düşmesine izin vermeyiz. 6 Şubat'ta yaşanan acıların tekrarlanmaması için tüm şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz.