AK Partili başkanlara Kızılcahamam ödevi: Kararlarınızı vatandaşla birlikte verin

AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" teması ile gerçekleştirdiği belediye başkanları kampının son gününde genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda moderatörlük yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem genel hem yerel siyasette sivil siyasetin üstünlüğünü vurguladıklarını belirterek, "Her şey siyasetin içindedir. Yaptığınız kentsel dönüşümün bile siyasi sonuçları olur. 1970'lerden itibaren şehir siyaseti kavramı yükselişe geçti. Şehir için alınan kararlara oy verenlerin de dâhil edilmesi. Bir belediye başkanının bunu yaptığı zaman oy veren vatandaşı da şehrin kararlarına katmaya çalışıyor ve bunu düşünüyor olması mühim. Hizmet yaparken aldığımız kararlara şehirlerde yaşayan vatandaşlar da dâhil edilmeli. Önceliğimiz mutluluk katsayısını o şehirde artırıyor muyuz? Örneğin her tür hizmeti yapıyor musunuz? Gençler için kütüphane, sosyal faaliyet alanları yapmıyorsanız, bu eksik kalır. Yaptığımız tüm faaliyetler o şehirdeki sivil siyaseti yükseltmeli ve yaptığınız hizmetler şehirdeki mutluluk katsayısını artırmalı, pusulamız bu olmalı" dedi.Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da belediye başkanlarına hizmet ve icraatlarını nasıl halka anlatacaklarını ve bunu anlatırken hangi medya araçlarını kullanacaklarına yönelik sunum gerçekleştirdi. Dağ, esnaf, vatandaş, hasta ziyareti vb. gibi durumlarda hangi mecrada nerede ne zaman paylaşım yapılması gerektiğini anlattı. Dağ, "Amacımız hizmet ve icraatımızı geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve dezenformasyonla mücadele etmek. Her mecranın kendi özelliği var ve ona göre içerik üretmeniz gerekiyor. X, Instagram ya da Facebook birbirinden farklı mecralar. Sosyal medya, konvansiyonel medya ve açık hava reklamlarında samimi ve içten olmalısınız. Kurgu olan hiçbir şeyle sonuç elde edemezsiniz, samimi olamazsınız" diye konuştu.