Büyükşehir’de gözler yarınki görüşmede...  ’SDT yatmazsa Cuma günü iş bırakacağız!’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli yaklaşık 7 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. Yarın CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek zirve öncesi belediyede örgütlü Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EL KONULAN HAKLARIMIZI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

Kültürpark 1No'lu hol önünde basın açıklaması yapan Keleş, günlerdir belediye yönetimi tarafından el konulan haklarını geri almak için mücadele verdiklerini söyledi.

DERDİMİZİ ANLATMAK İSTEDİK KARŞIMIZA POLİSİ DİKTİLER

Konuşmasında sendikaya üye memurlara seslenen Keleş: "Gerçekten müthiş bir mücadele verdiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Biliyorsunuz toplu sözleşme görüşmesinde sosyal dengenin yasal sınırlara çekileceğini söylemelerinden sonra biz bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Ve o akşam yapılacak olan belediye meclisinde sesimizi duyurmak için toplantının yapılacağı salona gittik. Bu şehrin insanlarına, seçilmiş belediye meclis üyelerine kamu emekçilerine belediye yönetimi eli ile yapılan bu haksızlığı, hukuksuzluğu anlatmak istedik. Ancak karşımıza polisi diktiler. Polis zoruyla bizi oradan çıkarmaya çalıştılar. Ve bize desteğe gelen işçi arkadaşlarımızdan bir tanesini bugün işine son verildiğini duyuyoruz. Emekçilerin haklarını kullandığı için işlerine son vermesini kınıyoruz. Emekçilere haklarını kullandığı için ne kadar baskı yapsanız, soruşturma açsanız, desteğe gelenleri işten atsanız da zulmünüze baskınıza belediye emekçileri boyun eğmeyecek. İşten çıkarılan işçi arkadaşlarımız geri alınana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

'SDT YATMAZSA İŞ BIRAKACAĞIZ'

4 Temmuz günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşme hakkında da bilgi veren Başkan Keleş "Masada, öncelikle gasp edilen, eksik yatan sosyal denge tazminatlarımızın kalan bölümünün hesaplarımıza yatırılmasını isteyeceğiz. Sonra da toplu sözleşme masasını kurup görüşmelere bir an önce başlayın diyeceğiz. Zaten TİS taslağımızı vermiştik, oturalım görüşmelerimizi devam ettirelim. Bunun dışında bir şey söylemeyeceğiz. Çözüm noktası İzmir. Bizim muhatabımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdiye kadar belediye emekçilerini yok saydınız, buna belediye emekçileri müsaade etmeyecek. Biz her zaman diyalog yollarını açık tuttuk. Emekçiler olarak İzmir'in her yerini eylem alanı olarak ilan ettik. Eğer bu sorunu çözmezseniz siz nereye giderseniz biz de orada olacağız. Mücadelemizi görmezden gelirlerse buradan ilan ediyoruz 5 Temmuz Cuma günü tam gün iş bırakacağız" ifadelerini kullandı.