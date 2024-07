Gazze’deki yıkıntılar uluslararası sistemın enkazı

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki hitabında önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:Uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği ile tedarik zincirindeki aksamalar gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor. Bunun en son ve acı örneği hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında sergilenmektedir. Gazze'de ayrım göstermeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 40 bin masum hayatını kaybetti, 90 bin Filistinli yaralandı. 16 binden fazla çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır.: İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım. İsrail üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Uluslararası düzenin karşı karşıya kaldığı tüm bu krizler karşısında karamsarlığa kapılmadan tüm samimiyet ve gayreti ile küresel adalet için seslerini yükselten ülkeler de var.Türkiye olarak mütemadiyen mevcut uluslararası düzenin zafiyetlerine dikkat çekiyoruz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik istikrar ve refah üreten, etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bir barış kuşağı tesis etmektir.Dünya bu çalkantıları yaşarken aynı zamanda bir terör tehlikesi ile de karşı karşıyadır. On binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban veren Türkiye, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülkedir. PKK/PYD/ YPG/FETÖ ve DEAŞ gibi terörizmin farklı tezahürleri ile 40 yıldır mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Uzun yıllara dayanan terörle mücadele tecrübemiz uluslararası işbirliğinin bu tehditle başa çıkmak için elzem olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız.Türkiye olarak geçici koruma altındaki Suriyeliler de dahil olmak üzere takriben 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumun sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. İnsani yardımlar bahsettiğimiz sorunlarla mücadelede temel araçlardan biridir. Gazze'ye gönderilen yardımlardan üçte birini Türkiye olarak biz üstlendik.Uluslararası toplumun sağduyulu, sorun çözücü ve ilkeli bir mensubu olarak Türkiye, küresel sınamalarla mücadelede önemli bir güç çarpanıdır. Yeniden Asya girişimimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda karşılıklı yarar ve ortak öncelikler temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Girişim kapsamında Asya'nın kadim istişare geleneğinin temsilcisi olan ve çok taraflı bir diyalog zemininin temsilcisi Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile bu minvalde de ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikili görüşmeler çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Türkiye ile Çin ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.Erdoğan, Ukrayna- Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti.Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile yaptığı görüşmede ise Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.Kazakıstan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el- Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı. Aile fotoğrafı sonrası Tokayev, zirve kapsamında liderler onuruna Bağımsızlık Sarayı'nda yemek verdi.BELARUS Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüşmede Türkiye ile Belarus ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti. Erdoğan hitabında Belarus'u ŞİÖ'ye üyelikleri dolayısıyla tebrik etti.Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Moğolistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin köklü kültürel ve tarihi bağları bulunan Moğolistan ile ilişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.ZİRVE, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu.