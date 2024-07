Emine Erdoğan’dan 500 öğrenciye Milli takım forması

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öğrencilerine milli takım forması gönderdiği Tuncay İnanç Futbol Akademisi Sorumlusu Tuncay İnanç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Birecik ve Türk futbolunun hizmetindeyiz. 2012'den 2024'e kadar Birecik Belediyespor'a alt yapı ve A Takım'da hizmet verdik. Yaklaşık 500 gencimizi lisanslı futbolcu olarak yetiştirdik.

Şu anda Tuncay İnanç Futbol Akademisi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birecik'te 6-16 yaş arası kız futbol takımı dahil olmak üzere beş grubumuz var.

Amacımız Birecik'teki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan spor ile korumak ve yetenekli gençlerimizi profesyonel futbol kulüplerine kazandırmak. Her yıl yaklaşık 5 futbolcuyu profesyonel futbol kulüplerine veriyoruz.

Bu sayıyı arttırıp daha çok futbolcu kazandırmak istiyoruz. Günümüzde her şeyin maddiyat olduğu bir dönemde biz çocuklarımızı her yaş kategorisinde ve her grupta haftada iki gün ücretsiz olarak çalıştırıp hizmet vermeye devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz dedi.