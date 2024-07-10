AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan ’90 Dakika’ açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer döneminde kent içi toplu ulaşım araçlarına 90 dakikalık süre içinde iki ve üzeri binişleri ücretsiz kılan 90 dakika uygulaması kaldırıldı. Yerel seçim öncesi hem Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ hemde CHP'li Cemil Tugay seçilmeleri halinde uygulamanın tekrar yürürlüğe gireceği konusunda seçmenlere söz verdi.

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE HER İKİ ADAY DA SÖZ VERMİŞTİ

Tugay belediye başkanı seçildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kuruluna 90 dakika uygulamasının yeniden başlaması için önerge sundu. Fakat sunulan önergedeki eksikler nedeniyle UKOME Genel Kurulunda tale geri çevrildi.

EKSİKLER GİDERİLDİ ÖNERGE KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde 90 dakika uygulamasına ilişkin önergeyi tekrar UKOME Genel Kurulununun gündemine taşıdı. Önerge UKOME Genel Kurulunda kamu kurumun ve kuruluşlarını temsil eden üyelerinde desteği ile dün itibariyle kabul edildi.

BAKAN URALOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''İzmir'e yine ve yeni bir müjde daha! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıl önce kaldırmasına yüksek sesle itiraz ettiğimiz '90 Dakika Ücretsiz Aktarma' uygulaması, nihayet çözüme kavuştu. Artık İzmirli vatandaşlarımız, ulaşım haklarından daha ucuz faydalanacak. İzmirli kent içi ulaşımını sağlarken daha az ödeyecek. Bu süreçte; Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın bilgileri ve katkıları dahilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığım görüşmelerin çözüm noktasında büyük rol oynadığını ifade etmek isterim. Sayın Bakanımız, İzmir'in ulaşım sorunlarına duyarlılık göstererek gerekli adımları atmış ve çözüm üretmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME gündemine getirdiği '90 Dakika' uygulamasındaki altlık verilerdeki eksiklikler ele alınmış ve ortak bir noktaya getirilerek sorunlar çözümlenmiştir. İzmir'e gösterdiği hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımlarından ötürü Sayın Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şehrimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KENTİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN NE VARSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yaptığı açıklamanın devamında, "Böylece, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde 90 dakika konusunun çözümünü İzmirliye vaat eden Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın da sözü yerine gelmiş oldu." diyen Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü: " AK Parti olarak, İzmir'e ve İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek çözüm odaklı yaklaşımla halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla hareket ederek geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kentimizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen ne varsa kararlılıkla yapamaya devam edeceğiz." dedi.

