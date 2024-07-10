Erdal Beşikçioğlu’ndan ikinci gol! Reklam bitti film devam ediyor: Skandal 15 Temmuz kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alındı.
15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ YAPMAMA KARARI
2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.
CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.
CHP'li Belediye yönetiminin tepki çeken kararına AK Partili meclis üyeleri ise tepki gösterdi.
Red cevabında şu ifadelere yer verildi; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.
EN BÜYÜK DİRENİŞLERDEN BİRİ ETİMESGUT ZIRHLI BİRLİKLLERDE YAŞANMIŞTI
Darbe girişimi sırasında komutayı ele geçiren darbeci generaller, Ankara'nın cadde ve sokaklarında kontrolü sağlamak için Etimesgut'taki Zırhlı Birliklerden mühimmat yüklü zırhlı araçları çıkarma emri vermiş, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderilen iki tank, vatandaşların karşı koyması üzerine birliklerine geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu esnada 1 vatandaşımız şehit olmuş, 7 vatandaşımız ise gazi olmuştu. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren bu direnişi ve Etimesgut halkının mücadelesini hiçe sayan meclis kararı ise tepkilere yol açtı.
ÜCRETSİZ SPOR KURSLARINI ÜCRETLİ YAPMIŞTI
Bunların yanında geçtiğimiz ay Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan, Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlanmıştı. Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekmişti.