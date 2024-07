Küçükken İstismar ettiği iddiasıyla ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçen yıl 22 Nisan'da Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'de bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'un küçükken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu babasına anlattı. Torun'un anlattıklarıyla ilgili babası ağabeyiyle yüzleştirmek istedi ancak Emre Torun o gün eve gitmedi. Ertesi gün sabah saatlerinde eve giden Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'u bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine, eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı. Emre Torun tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'SESİMİ ÇIKARMASAYDIM EYLEMİ YAPACAKTI'

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Emre Torun ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanının cinsel istismarla ilgili sorusu üzerine sanık Torun, "6-7 yaşlarındayken evimizde olduğumuz sırada ağabeyimin cinsel istismarına maruz kaldım. Kendisi benim iç çamaşırımı sıyırdı. Sesimi çıkarmasaydım eylemi yapacaktı. Ben o yaştayken abimin başkasına da aynı eylemleri yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Olay bundan dolayı meydana gelmiştir" dedi. Torun'un avukatı olayın haksız tahrik altında meydana geldiğini belirtti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Son sözü sorulan sanık 'Takdir mahkemenindir' ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına yer olmadığına, 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla haksız tahrik uygulanmamasına hükmederken sanıkta pişmanlık olmaması nedeniyle cezada herhangi bir indirim de uygulanmadı